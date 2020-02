Mehr Kredite an Firmenkunden ausgereicht

Ein „ordentliches Ergebnis“ bescheinigt der Sparkassen- und Giroverband Hessen-Thüringen den Sparkassen in beiden Ländern für das zurückliegende Jahr.

Man könne mit dem Geschäftsentwicklung zufrieden sein, sagte der Geschäftsführer des Verbandes, Thomas Wagner, gestern bei der Vorstellung der Bilanz in Erfurt. „Das Kundengeschäft unserer Sparkassen läuft hervorragend, und auch in der Ertragsentwicklung haben unsere Institute den schwierigen Rahmenbedingungen erfolgreich Paroli geboten“, sagte Wagner mit dem Blick auf ein Betriebsergebnis vor Bewertung von gut 900 Millionen Euro.

Für einen spürbaren Anstieg der Bilanzsumme der Sparkassen in Hessen und Thüringen um 6,3 Milliarden Euro – oder fünf Prozent – auf 132,1 Milliarden Euro sorgte laut Wagner vor allem ein starkes Wachstum im Kreditgeschäft. Man habe deutlich mehr Geld als Darlehen an die Kunden ausgereicht.

„Der Kreditbestand ging insgesamt um 4,3 Milliarden Euro beziehungsweise 5,7 Prozent auf 79,1 Milliarden Euro nach oben“, sagte Wagner. Der Zuwachs habe damit dreimal so hoch wie gelegen wie noch ein Jahr zuvor.

Der Verbandsgeschäftsführer benannte vor allem die Kreditvergabe an kleine und mittelständische Unternehmen als den Wachstumsmotor. Die Bestände bei den Krediten an Unternehmen und Selbstständige erreichten demnach mit einem Plus von 3 Milliarden Euro auf 39,2 Milliarden Euro einen neuen Höchststand.

„Zurzeit ist es in erster Linie die Binnenwirtschaft, die die Konjunktur stützt. Der Bausektor und das Handwerk boomen. Und auch die Verbraucher tun alles, um die Konjunktur zu stabilisieren. Von diesem Binnenhoch profitieren unsere Sparkassen in besonderem Maße“, so Wagner. Sie seien tief in der heimischen Wirtschaft und der jeweiligen Region verankert.

Von der – vor allem in den letzten Wochen – wiederholt beschworenen konjunkturellen Abkühlung in der deutschen Wirtschaft haben die Sparkassen in den beiden Bundesländern nach Angaben von Wagner bislang noch wenig zu spüren bekommen. Im Gegenteil seien im Neukreditgeschäft die Darlehenszusagen der Sparkassen an Firmenkunden noch einmal deutlich gegenüber einem bereits guten Vorjahr angestiegen. Aber auch bei den privaten Kunden der Sparkassen in Hessen und Thüringen scheint die Kaufneigung unverändert hoch. Wenn es sich nicht lohne, Geld auf Sparkonten anzulegen, geben es die Menschen offenbar aus. Immobilien erscheinen vielen Hessen und Thüringern offenkundig als gute Anlage.

Getrieben wurde das Wachstum im Kreditgeschäft mit Privatkunden vor allem von den Wohnungsbaukrediten, bei denen die Bestände um fast fünf Prozent auf 30 Milliarden Euro zulegten. Dank eines hervorragenden Neugeschäfts wird sich laut Wagner an diesem Trend erst einmal nichts ändern. Die Zusagen der Institute überstiegen 2019 den Vorjahreswert um 23 Prozent.

Dagegen nahmen Länder und Kommunen weniger Darlehen auf. Während die Sparkassen in Hessen und Thüringen ihr Kreditgeschäft mit Firmen-und Privatkunden deutlich ausbauen konnten, gingen die Kreditbestände bei den öffentlichen Haushalten um rund sechs Prozent zurück. Beim Ausblick zeigte sich Wagner überzeugt, „dass unsere Institute auch im laufenden Jahr wieder ein auskömmliches Ergebnis erzielen werden“. Sie hätten sich an die nicht einfachen Rahmenbedingungen angepasst.