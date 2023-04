Sprudelnde Thüringer Quelle: Mehr Mineralwasser aus Schmalkalden verkauft

Die Firma Thüringer Waldquell in Schmalkalden füllt ihr Mineralwasser in neue Glas-Mehrwegflaschen ab.

Schmalkalden. Thüringer Waldquell hat vergangenes Jahr mehr Mineralwasser und Limonaden verkauft als 2021. Das Unternehmen treibt aber auch Sorgen um.

Gestiegene Absatzzahlen aber auch höhere Kosten für Energie und Rohstoffe – beide Aspekte prägen den Rückblick der Firma Thüringer Waldquell in Schmalkalden auf das Jahr 2022. Man habe sich auch im vergangenen Jahr trotz schwieriger Rahmenbedingungen erfolgreich behaupten können, berichtete Geschäftsführer Thomas Heß am Montag. Insgesamt setzte das Thüringer Unternehmen im zurückliegenden Jahr 123,7 Millionen Liter Erfrischungsgetränke ab und damit 1,5 Prozent mehr als ein Jahr zuvor.

Die Schmalkalder bleiben nach eigenen Angaben Thüringer Markenmarktführer bei alkoholfreien Getränken. „Angesichts einer hohen Inflation und wachsenden Konsumzurückhaltung der Verbraucher können wir auf dieses Ergebnis stolz sein. Es ist eine echte Teamleistung unserer 150-köpfigen Mannschaft“, sagte Heß. Der gute Sommer und die allmähliche Rückkehr zum normalen Leben im Außer-Haus-Konsum hätten den Absätzen zusätzlichen Rückenwind gegeben.

Beliebtes Mineralwasser in Thüringen

„Diese positive Bilanz wird jedoch durch gestiegene Kosten für Energie, Rohstoffe und Transport beeinträchtigt“, so Thomas Heß. Ein weiteres Mal erwiesen sich laut Firmenchef die Mineralwasser als wichtiger Garant des Unternehmenserfolges. Thüringer Waldquell bleibe das beliebteste Mineralwasser in Thüringen. „Die Thüringer wissen die beste Mineralwasserqualität aus den Tiefen des Thüringer Waldes zu schätzen“, kommentiert Thomas Heß. Auch im vergangenen Jahr stand die Sorte Medium in der Verbrauchergunst am höchsten.

Unter Nachhaltigkeitsaspekten setzen die Schmalkalder traditionell auf Mehrwegflaschen. Rund drei Viertel der Getränke werden in umweltfreundliche Glas- oder PET-Mehrwegflaschen abgefüllt und anschließend klimaschonend auf kurzen Transportwegen von maximal 170 Kilometern in den regionalen Handel geliefert.

Hohe Energiekosten

Seit Monatsbeginn werden alle Mineralwässer sowie ausgewählte Erfrischungsgetränke der Marke Thüringer Waldquell in neuen 0,75-Liter-Glasmehrwegflaschen angeboten. Auch die neuen Flaschen lassen sich bis zu 50 Mal wiederbefüllen.

Heß verweist auf anhaltend hohe Energie- und Transportkosten sowie deutlich gestiegene Rohstoffpreise, insbesondere für Zucker. Dies lasse sich durch gestiegene Absätze und Effizienzmaßnahmen nicht vollständig kompensieren, sodass Preiserhöhungen unumgänglich gewesen seien.

Thüringer Waldquell steigert Getränkeabsatz