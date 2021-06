Mehr Offenheit für digitale Themen in Thüringen gefordert

Erfurt. Weltweit zeigen Smart Cities, dass die Digitalisierung viel mehr kann. Das 2. Thüringer Digital Festival sieht gute Chancen für diese smarten Städte und Gemeinden im Freistaat.

Mit Gera und Jena haben es zwei Thüringer Städte ins Förderprogramm des Bundes für Smart Cities geschafft. Auch Mühlhausen habe gute Chancen, sagte Thüringens Digitalstaatssekretärin Valentina Kerst (SPD) am Donnerstag bei einer Digitalkonferenz im Rahmen des 2. Thüringer Digital Festivals.

Mit digitaler Technik sollen in den „klugen Städten“ Versorgungs- und Entsorgungs- sowie Verkehrsprobleme besser gelöst werden. Darüber hinaus brauche man auf dem Land „Smart Regions“ bzw. „klug vernetzte Regionen“, sagte Kerst. Autonom gesteuerte Busse ermöglichen auch in entlegenen Gebieten den Anschluss ans Verkehrsnetz. Ein Beispiel in Gera stellte die ortsansässige Fischer Academy vor. Sichere und schnelle Netze sollen das Arbeiten im Homeoffice oder in der Schulcloud oder die Übertragung großer Datenmengen für Firmen gewährleisten. Kluge Mülltonnen könnten signalisieren, wann sie geleert werden müssen.

Eichsfeldkreis und Schmölln als Vorreiter bei Bürgerportal

Ein wichtiger Faktor bleibe der Mensch. Er wünsche sich mehr Offenheit für neue Wege und Techniken sowie Gelassenheit bei deren Einsatz, sagte der Leiter der Digitalagentur Thüringen, Heiko Kahl. Bei den Diskussionen um 5G oder den Datenschutz sollten vor allem die Chancen im Mittelpunkt stehen. Statt wenig verständlicher Begriffe brauche man konkrete Schritte, die sich an Lebenswirklichkeit und Alltag orientieren. Auf Beschäftigte, die sich bei Behörden auch persönlich für digitale Themen einsetzen, setzt auch Hartmut Schubert, Staatssekretär im Finanzministerium und CIO des Freistaates für E-Government. Vorreiter bei der digitalen Kommunikation zwischen Bürgern und Verwaltungen seien der Eichsfeldkreis oder Schmölln, wo über das Bürgerportal schon mehrere Dutzend Anträge oder Amtsvorgänge abrufbar sind. In den kommunalen Selbstverwaltungen müssten Vorbehalte und alte Papier-Gewohnheiten überwunden werden.

Gutes Medienangebot braucht vordringlichen Breitbandausbau

Erst kürzlich hatte die FDP der Landesregierung mangelnde Digitalisierungsbereitschaft vorgeworfen. Dem widerspricht Valentina Kerst. „Leitlinien unserer Digitalstrategie sind der Mittelstand 4.0, digitale Vernetzung von Stadt und Land sowie digitale Bildung und Forschung“, sagt Kerst. Von 75 Projekten sei der Großteil bereits umgesetzt. Neues komme in Wirtschaft, Gesundheitswesen oder Tourismus ständig hinzu.

Vorgestellt wurden Ergebnisse eines Workshops zu den Medien. Thüringen habe hier als Standort vielfältiger Medienproduktionen zahlreiche Kompetenzen, brauche dafür aber einen vordringlichen Breitbandausbau. Hervorgehoben wurde der Wert seriöser lokaler Informationen. Mit der Schaffung einer Thüringer Initiative für lokalen Journalismus könne man Vorreiter im digitalen Raum sein.

