Metaller stellen Tarifforderungen für Thüringen auf

Erfurt/Frankfurt am Main. Die IG Metall warnt die Arbeitgeber, die Pandemie für Arbeitsplatzabbau zu nutzen und stellt Tarifforderungen.

Für die Industriegewerkschaft Metall im Bezirk Mitte, zu dem auch Thüringen gehört, steht bei den bevorstehenden Tarifverhandlungen die Sicherung von Beschäftigung im Mittelpunkt. Gleichzeitig wird eine Erhöhung der Löhne und Gehälter um vier Prozent gefordert. Für Thüringen erwartet die Gewerkschaft deutliche Signale in Richtung einer 35-Stunden-Woche in Thüringen. „Nach 30 Jahren ist es längst überfällig die Ungleichheit zwischen Ost und West zu beseitigen“, heißt es in einer Erklärung der Tarifkommission.