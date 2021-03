Mögliche Dürren per Klick erkennen: Thüringen schaltet Niedrigwasserportal frei

In den vergangenen Jahren war es auch in Thüringen vermehrt zu Dürren und Wasserengpässen gekommen. 2020 war nach 2018 das zweitwärmste Jahr seit Beginn der Wetteraufzeichnungen 1881.

Hochwasserdaten per Mausklick abzufragen ist in Thüringen seit Jahren möglich. Ab Freitag sollen auch mögliche Dürren frühzeitig landesweit erkannt werden. Die Thüringer Landesanstalt für Umwelt, Bergbau und Naturschutz (TLUBN) hat im Internet ein Niedrigwasserportal freigeschaltet, das zeigt, in welchen Gegenden Grundwasser fehlt, die Äcker zu trocken sind und Flüsse zu Rinnsalen schrumpfen, weil der Regen ausbleibt. Ziel des Portals sei, neben der Information eine gute Datengrundlage zu erhalten, „um daraus eine Niedrigwasserstrategie für Thüringen entwickeln zu können“, erklärt Umweltministerin Anja Siegesmund. Das Onlineangebot solle helfen, das verfügbare Wasser effizienter zu nutzen und so zu schützen.

Die Grünenpolitikerin kündigt an, bis Jahresende für den Freistaat eine Niedrigwasserstrategie vorlegen zu wollen. Als Umweltministerin zählt sie den ökologischen Waldumbau dazu, um Regenwasser besser zu speichern. Aber auch das Reduzieren des Wasserbedarfs in der Landwirtschaft wird genannt, beispielsweise durch den Anbau trockenresistenterer Sorte. Auch beim Stadtumbau soll künftig noch stärker darauf geachtet werden, mehr Möglichkeiten für einen Wasserrückhalt zu schaffen.

Aktuell weist die Karte des Niedrigwasserportals für Ostthüringen in der Region zwischen Jena, Katzhütte, Blankenstein, Greiz und Gera beginnendes Niedrigwasser aus. Die Bodenfeuchte wird für weite Teilen des Freistaat mit einer Sättigung von 80 Prozent angegeben, was als „sehr feucht“ definiert ist. Im Saale-Holzland-Kreis sowie im Wartburg- und im Unstrut-Hainich-Kreis zeichnen sich erste trockenere Gebiete mit einer Feuchtigkeit zwischen 40 und 60 Prozent ab. Im Februar regnete es im Gros des Landes deutlich mehr als im Vergleich mit dem im 30-jährigen Mittel.

