Erfurt. Nach einem Hacker-Angriff will der Erfurter Chiphersteller X-FAB die Fertigung schrittweise wieder hochfahren. Zusätzlich sind Investitionen in die IT-Sicherheit geplant.

Nach Cyber-Attacke: X-Fab will Fertigung in Erfurt wieder starten

Der Chiphersteller X-Fab will die nach einer Cyber-Attacke gestoppte Fertigung schrittweise wieder anfahren. In einer ersten Fabrik in Frankreich habe man die Produktion nach gut einer Woche Stillstand bereits wieder aufgenommen, bestätigte Unternehmenssprecherin Uta Steinbrecher am Montag in Erfurt. „Alle anderen Werke sollen binnen der nächsten sieben Tage folgen“, kündigte Steinbrecher an. Das gelte auch für die Fabrik in Thüringens Landeshauptstadt mit aktuell 750 Beschäftigten. Einen konkreten Starttermin könne man aber noch nicht nennen.

Nach einem Hacker-Angriff auf das Unternehmen hatte man am 5. Juli alle IT-Systeme heruntergefahren und die Fertigung in allen Werken gestoppt, um größere Schäden zu verhindern. Dies sei gelungen, der wirtschaftliche Schaden für X-Fab halte sich in Grenzen, bestätigte die Sprecherin weiterhin. Allerdings sei die Wiederinbetriebnahme aller Rechnersysteme mit einem nicht unerheblichen Aufwand verbunden. Aufgrund der geringeren Nachfrage der Kunden in der Corona-Pandemie befindet sich X-Fab ohnehin derzeit in einer Phase der Kurzarbeit und hatte eine zweiwöchige Fertigungspause im Sommer geplant, um die Kosten zu senken. Diese Auszeit der Produktion habe man nun einfach vorgezogen. Den Kundenanforderungen könne man in diesem Jahr dennoch gerecht werden.

Investitionen in IT-Sicherheit

Um auf die immer komplexer werdenden Cyber-Angriffe reagieren zu können, werde man zusätzlich in die IT-Sicherheit investieren, kündigte Uta Steinbrecher an. „Gemeinsam mit einem Partner rüsten wir unsere Technik zusätzlich auf“, sagte Steinbrecher weiter. Klar sei aber auch, dass es einen hundertprozentigen Schutz vor Hacker-Angriffen nicht gebe.

Die börsennotierte X-Fab AG fertigt Spezialchips auf Kundenanforderung in ihren Werken in Deutschland, Frankreich, Malaysia und in den USA. Das Unternehmen beschäftigt weltweit 3800 Mitarbeiter.

