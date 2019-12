Netzwerkbetreuung für Kunden in ganz Deutschland

Weil er sein eigener Chef sein wollte, hat Sebastian Eckoldt seine Firma IT.Eckse in Erfurt gegründet. „Ich habe als Einzelunternehmen angefangen, dann eine weitere Firma übernommen und das neue Unternehmen in eine GmbH umgewandelt“, berichtet der IT-Experte. Mit drei Mitarbeitern und einem Praktikanten betreut die Firma inzwischen Kunden in ganz Deutschland.

Man sei derzeit auf die Netzwerkbetreuung und den Softwaresupport für die Kunden spezialisiert, verrät Eckoldt das Firmenprofil. Erst in den nächsten Jahren werde man auch die Entwicklung einsteigen.

In der Gründungsphase habe er auf jede Unterstützung zurückgegriffen, die man haben konnte, sagt Eckoldt. Dazu habe der Steuerberater ebenso gezählt wie der Anwalt, ein Unternehmensberater und seine Bank – die Commerzbank. Die sieht in den Existenzgründern in Thüringen ein großes Potenzial für ihr Geschäft, bestätigte Tino Opp, Leiter Unternehmenskunden der Bank in der Erfurter Niederlassung. Die betreut laut Opp von der Landeshauptstadt aus rund 17.500 Unternehmer und Gewerbetreibende mit einem Jahresumsatz von bis zu 15 Millionen Euro.

Den Wunsch, sein eigener Chef sein zu wollen, teilt Eckoldt mit dem Gros der Gründer in Thüringen. Das belegt eine Studie des Meinungsforschungsinstituts Ipsos im Auftrag der Commerzbank. Demnach nennen mehr als die Hälfte der befragten Gründer diesen Wunsch als Hauptgrund ihrer Entscheidung für die Selbstständigkeit.

Mehr als jeder dritte Gründer will vor allem seine eigene Idee verwirklichen oder einfach mehr Geld verdienen. Immerhin jeder fünfte Neuunternehmer will Arbeitsplätze schaffen.

Für ihn sei es ausschlaggebend gewesen, selbst entscheiden zu können, was sinnvoll ist und was nicht, sagt Eckoldt. Für das kommende Jahr habe er sich vorgenommen, 30 neue Kunden zu gewinnen. Die jetzigen sitzen in Dresden, Magdeburg. Leipzig, Düsseldorf und in vielen Dörfern.

Natürlich sei es beim Start auch darum gegangen, mehr Geld zu verdienen, räumt Eckoldt ein. Er habe sich aus einer Ausbildung heraus zunächst nebenberuflich mit der Firma Geld hinzuverdient. Für die Finanzierung seiner Firma hat er auf Fördermittel zurückgegriffen, die über die Thüringer Aufbaubank vergeben wurden, aber auch auf einen Kredit seiner Hausbank.

Das unterscheide die Firma von vielen anderen Gründern im Freistaat, sagt Tino Opp. Laut der Studie greifen 79 Prozent der Gründer auf Eigenkapital zurück. Das liegt in der Regel aber unter 20.000 Euro und ist nach einem halben Jahr aufgebraucht.

„Natürlich stehen wir den Firmeninhabern auch zu diesem Zeitpunkt beratend und unterstützend zur Seite“, versichert Opp. Es sei für beide Seiten allerdings einfacher, wenn die Bank bereits in der Gründungsphase beim Entstehen des Businessplanes mit im Boot ist.

Vier von fünf Gründern nehmen die Finanzplanung für die Firma in die eigene Hand. Er habe das anders geregelt und eine Mitarbeiterin für die Buchhaltung eingestellt, berichtet Sebastian Eckoldt. „Sie hält mit den Rücken frei“, so Eckoldt.

Dem Standort Thüringen geben die Gründer überwiegend gute Noten. Die Studienautoren berichten, dass zwei Drittel der Befragten Thüringen als gründerfreundlichen Standort bewerten.