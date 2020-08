Neue Straßenbahnen für Jena: Stadler gewinnt 92 Millionen-Ausschreibung

Der Jenaer Nahverkehr hat der Schweizer Firma Stadler den Zuschlag für die Lieferung von 24 Straßenbahnen mit einer Option auf bis zu 19 weitere Fahrzeuge erteilt. Ergänzend wird Stadler die Wartung der Straßenbahnen für 24 Jahre mit einer optionalen Verlängerung von bis zu acht weiteren Jahren übernehmen.

Die Straßenbahnen werden in zwei unterschiedlichen Fahrzeuglängen geliefert. 16 Fahrzeuge bieten bei einer Fahrzeuglänge von rund 42 Metern Platz für 234 Fahrgäste, davon 75 auf Sitzplätzen und fünf Plätze für Rollstuhlfahrer. Acht Fahrzeuge verfügen bei einer Fahrzeuglänge von 32 Metern über Platz für 174 Fahrgäste, davon 46 sitzend und insgesamt vier Rollstuhlplätze.

„Die neuen Bahnen sind eine wichtige Investition für den öffentlichen Nahverkehr und für die klimafreundliche Zukunft unserer Saalestadt. Sie sichern langfristig die umweltfreundliche Mobilität unserer Einwohnerinnen und Einwohner - mit ausreichend Platz und mehr Komfort“, sagt Steffen Gundermann, Geschäftsführer des Jenaer Nahverkehrs.

Erste Straßenbahnen sollen ab 2023 fahren

„Wir freuen uns über den Auftrag des Jenaer Nahverkehrs. Der TRAMLINK ist ein erprobtes Straßenbahnfahrzeug, welches in vier Ländern erfolgreich im Einsatz ist“, so Patrick Sefzik, Leiter Vertrieb Straßen- und Stadtbahnen, U-Bahnen, Stadler. „Bei den Straßenbahnen für Jena wurde ein besonderes Augenmerk auf die Reduzierung des Energieverbrauchs gelegt. So besteht beispielsweise die Wagenkastenstruktur aus hochfestem Edelstahl, und die großen Scheiben des Fahrgastraumes erhalten zur besseren Isolierung eine Doppelverglasung“, sagt Christoph Klaes, Leiter des Produktsegments LRV und Metro von Stadler.

Das Gesamtvolumen des Auftrags beträgt rund 92 Millionen Euro - ohne Optionen. Rund 23,4 Millionen Euro davon kommen aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung. Weitere circa 21 Millionen Euro sollen aus Landesmitteln gefördert werden. Die ersten Straßenbahnen sollen ab 2023 in den Fahrgastbetrieb gehen.

Über den Jenaer Nahverkehr

Der Jenaer Nahverkehr mit derzeit 380 Mitarbeitern wurde im Juni 1990 aus dem VEB Städtischer Nahverkehr Jena gegründet. Jährlich nutzen mehr als 22,5 Millionen Fahrgäste die Busse und Straßenbahnen.

Über Stadler

Stadler baut seit über 75 Jahren Züge und hat seinen Hauptsitz im ostschweizerischen Bussnang. 11.000 Mitarbeitende entwickeln nicht nur Vollbahnen, sondern auch Highspeed-Züge, Intercity-Züge, Regio- und S-Bahnen, U-Bahnen, Tram-Trains und Trams. Außerdem stellt Stadler Streckenlokomotiven, Rangierlokomotiven und Reisezugwagen her.