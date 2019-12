Seit dem 1. Dezember fahren Busse der zwei benachbarten Verkehrsunternehmen in Gera und im Landkreis Greiz nicht mehr parallel. Das war der Sinn der Zweckvereinbarung, die im Frühjahr von Stadtrat und Kreistag beschlossen worden war. Dafür gibt es jetzt aber neuen Parallelverkehr.

Straßenbahn und Bus bedienen jetzt Strecken doppelt

Zwischen Heinrichstraße und Untermhaus sowie Heinrichstraße und Haltestelle DualeL Hochschule in Tinz fahren die RVG-Linien 203 und 204 jetzt parallel zu den GVB-Straßenbahnlinien 1 und 3. Das kritisiert die Fraktion von Bündnis 90/Die Grünen im Geraer Stadtrat in einer Pressemitteilung.

Für sie stimme der neue Fahrplan der RVG Regionalverkehr Gera/Land GmbH für Langenberg und die Ortsteile in Geras Norden nicht mit dem Fahrplanentwurf überein, der der Stadt und der GVB Verkehrs- und Betriebsgesellschaft Gera mbH im Genehmigungsverfahrens vom Landesverwaltungsamt zur Anhörung vorgelegt worden sei, erklärt Fraktionschef Nils Fröhlich. Vielmehr erkennt er einen Widerspruch zum Nahverkehrsplan und zur erwähnten Zweckvereinbarung. In der heißt es in Paragraf 3: „Beide Parteien verpflichten sich,... keine Handlungen zu unternehmen, welche die Einrichtung neuer öffentlicher Personenverkehrsdienste ermöglichen und/oder fördern und bei denen zu erwarten ist, dass diese die Erlössituation der Personenverkehrsdienste,... verschlechtern.“ Statt dessen erkennt Fröhlich schon jetzt Fahrgastverluste für die Straßenbahnlinien 1 und 3 auf den genannten Strecken. „Das beeinträchtigt massiv deren Wirtschaftlichkeit und fügt damit der GVB und mittelbar auch der Stadt Gera bedeutenden finanziellen Schaden zu“, erklärt er.

„Ich bin bestürzt, dass es so ist“, sagt GVB-Geschäftsführer Thorsten Rühle. Für ihn sei klar gewesen, dass die Buslinien des RVG an den Haltestellen Duale Hochschule und am Busbahnhof enden und nicht bis in die Innenstadt fahren. „Der Kostendeckungsgrad für die Straßenbahnlinien sinkt und das Defizit steigt. Wir haben massiv Abo-Kündigungen seit dem 1. Dezember“, so Rühle.

Die Genehmigungsbehörde hat beide Geschäftsführer eingeladen

„Die RVG Regionalverkehr Gera/Land GmbH betreibt auf Grundlage der vom Thüringer Landesverwaltungsamt … erteilten personenbeförderungsrechtlichen Genehmigungen sowie auf Grundlage der genehmigten Tarifordnung die Linienverkehre im genehmigten Umfang“, antwortet RVG-Geschäftsführer Stefan Meißner für die angefragte Landrätin Martina Schweinsburg zur Doppelbelegung der Routen. „Diese Strecken sind von uns nicht genehmigt“, erklärt am Montag Adalbert Alexy, der Sprecher des Landesverwaltungsamtes, auf Anfrage unserer Redaktion. Offenbar sei anderswo ein Fehler passiert. Den zu beheben, seien beide Geschäftsführer, also Thorsten Rühle und Stefan Meißner, für Freitag nach Weimar eingeladen, sagt Alexy.

Nils Fröhlich kündigt an, das Thema am Dienstag um 17 Uhr im Bauausschuss des Stadtrates aufzurufen. Er ist dort Vorsitzender.