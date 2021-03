In dieser Werkhalle können sich die Schachtbau-Chefs André Ponndorf (links) und Michael Seifert ein Corona-Impfzentrum vorstellen. Dafür würde das Unternehmen auch in die eigene Kasse greifen.

Nordhausen. Schachtbau will Tausenden pro Woche helfen und dafür sogar die Kosten tragen. Die Politik muss dafür aber noch die Weichen stellen.

Nordhäuser Firma will Impfzentrum in Industriehalle bauen

„Unternehmen sind dafür da, Lösungen für Probleme zu suchen.“ Schachtbau-Chef Michael Seifert sagt’s und bittet in eine 2000 Quadratmeter große Halle. Stählerne Masten und Unterwagen für riesige Bohrgeräte lagern hier. Das soll sich ändern, geht es nach Seifert und seinem Geschäftsführer-Kollegen André Ponndorf: Schachtbau erwägt, hier selbst ein Corona-Impfzentrum aufzubauen. Auf eigene Kosten, aber keineswegs nur zum eigenen Nutzen: Mindestens 1000 Menschen pro Woche sollen hier das Vakzin gegen jenes Virus bekommen, das der Welt vor einem Jahr die Normalität genommen hat. Alles Wichtige zur Corona-Pandemie in Thüringen lesen Sie in unserem Blog