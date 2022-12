Ort der Träume für Kinder in Jena: Spielzeug-Pavillon als erste Anlaufstelle

Jena. In der Weihnachtszeit stehen seit jeher Spielwaren hoch im Kurs – zu DDR-Zeiten gab es ein Spezialgeschäft mit begehrter Ware in Jena.

Heute wächst am Inselplatz in der Jenaer Innenstadt der neue Campus der Friedrich-Schiller-Universität. An dem Standort befand sich ab 1970 für viele Jahre der Ort vieler Kinderträume: der Spielwaren-Pavillon der HO, dem wir uns beim heutigen Retro-Blick auf den Handel zu DDR-Zeiten in Jena widmen.

„Wir helfen Wünsche erfüllen“ steht auf den Schildern geschrieben, die zur Eröffnung im November 1970 im Verkaufsraum hängen. Hier gibt es alles, was das Kinderherz begehrt: Puppenwagen, Kipper-Lkw, Ritterburgen oder Brettspiele stehen zum Verkauf bereit. Auch Modelleisenbahnen sind in dem Geschäft im Angebot und locken nicht nur Eltern kleiner Kinder an, sondern auch Sammler. Wie so oft im DDR-Handel versuchen sie, den richtigen Liefertermin für die besonderen Modelle abzupassen.

Spielecke für die Kleinen, Rauchverbot für die Großen

Damit Eltern ungestört einkaufen können, gibt es extra für die Kleinen eine Spielecke. Aus heutiger Sicht seltsam mutet der schriftliche Hinweis „In den Verkaufsräumen ist das Rauchen nicht gestattet“ an. Dafür liegt im Geschäft ein Beschwerdebuch aus. Dessen Titel lautet „Der Kunde hat das Wort“.

Der Spielzeug-Pavillon am Ernst-Thälmann-Ring in Jena. Foto: Archiv unserer Zeitung

Vor der Eröffnung des Spielzeug-Pavillons gab es bereits einen HO-Spielwarenladen in der Saalstraße. Weichen musste die Verkaufsstätte am Inselplatz Mitte der 1980er Jahre, als der Neubau für das Jenaer Kaufhaus startete. Nach der Schließung des Pavillons eröffnete Ende der 1980er Jahre ein Spielzeugladen im Wohngebiet Am Rähmen in der Frauengasse.

Kaufhaus wird erst nach der Wende fertig

Das neue Kaufhaus indes wurde erst nach der Wende fertiggestellt. Horten übernahm die Einrichtung, bot zunächst einen Zeltverkauf neben dem Neubau an und öffnete schließlich das Kaufhaus, das aber bereits 1996 wieder den Räumungs­verkauf vor der Schließung startete. Traditionell gab es nebenan auch ein privates Spielwarengeschäft im Steinweg.

In unserer Serie sind bislang diese Folgen erschienen:

- Frische Milchprodukte aus Jena: Milchhof in Jena-Löbstedt

- Weihnachtsmarkt in den 1980er Jahren: Karge Bäume, schnelles Karussell

- Fernsehgeschäft in Jena: Farbfernseher besonders begehrt

- Obst- und Gemüseabteilung à la DDR: Weißkraut oder Grapefruit

- Eröffnung einer Kaufhalle

- Beständiger Wandel in Saalstraße: Abrissprogramm im Jenaer Zentrum

- Repariert statt weggeworfen: HDR Jena flickte selbst Regenschirme

- Gackelboy für 80 Mark: Heka-Kaufhaus Jena war Anlaufpunkt in Sachen Haushalt und Kosmetik

- Fotoserie:

- Mischbrot für 62 Pfennig: Spezialladen für Brot im Jenaer Stadtzentrum

- Baumarkt mit Bückware: Wie Menschen in Jena an Baustoffe kamen

- Wie HO und Konsumgenossenschaft die Bürger in Jena mit Lebensmitteln versorgt haben

- Historische Einblicke:

- Großes Volksfest zu DDR-Zeiten: Als Tausende den Brauermarkt in Jena stürmten

- Eröffnungszeremonie zu DDR-Zeiten: Wie im Jenaer Stadtzentrum eine Konsum-Kaufhalle eröffnet hat

- Fotos von der Kaufhallen-Eröffnung: