Panzerblitzer 2.0: Jenoptik erwischt nun auch Smartphone- und Gurtsünder

So sieht das neue System zur Identifikation von Handynutzung am Steuer aus.

Jena. Der Jenaer Technologiekonzern Jenoptik stellt eine Neuentwicklung vor: Wo Autofahrer künftig damit überwacht werden.

Die Jenoptik hat einen neuen Panzerblitzer entwickelt, der automatisch kontrolliert, ob Autofahrer angeschnallt sind oder sich vom Smartphone ablenken lassen. Das neue System kommt zuerst in Australien zum Einsatz.

Einer Sprecherin des Unternehmens zufolge arbeitet die mobile Anlage mit zusätzlichen Kameras, die mit einem Bügel über der Fahrbahn hängen. Eine Software analysiere die aufgenommenen Bilder mittels künstlicher Intelligenz, um zu erkennen, ob der Fahrer ein Handy hält. Zudem wird abgeglichen, ob die Insassen den Gurt verwenden. Sollte das System einen Verstoß ausmachen, werden die Bilder gespeichert. Bislang sei die Lösung nicht für Deutschland zugelassen, sagte die Sprecherin unserer Zeitung.

Auftrag aus Australien bringt einen Millionenbetrag ein

Jenoptik hat einen Drei-Jahres-Vertrag mit einer Option auf zwei Jahre Verlängerung des Ministeriums für Justiz und kommunale Sicherheit im australischen Bundesstaates Victoria gewonnen. Das Gesamtvolumen liegt den Angaben zufolge im niedrigen zweistelligen Millionen-Euro-Bereich. Die Anlagen sollen an verschiedenen Straßen zum Einsatz kommen.

Einsatz in Australien: Im Bundesstaat Victoria kommen die Jenoptik-Anlagen zum Einsatz. Foto: Jenoptik

„Die Nutzung eines Mobiltelefons oder anderer Geräte während des Fahrens lenkt ab und erhöht das Risiko erheblich, in einen Unfall verwickelt zu werden“, sagt Sam Iglewski, Geschäftsführer der Jenoptik-Gesellschaft in Australien. Dieses besonders gefährliche Fahrerverhalten sei in den vergangenen Jahren ein immer größeres Problem geworden. „Wir freuen uns daher, dass wir den zuständigen Behörden nun eine Lösung liefern können, um diese Herausforderung zu meistern.“

Jenoptik will nach eigenen Angaben weitere Kunden im Bereich Verkehrssicherheit gewinnen und damit den Anteil wiederkehrender Umsätze steigern.

Eine Milliarde im Visier: Jenoptik peilt Rekord und weitere Steigerung an

Intershop fährt erneut Minus ein: Nun gibt es einen Hoffnungsschimmer