Pfarrei in Gera ist Carsharing-Station

Keinen roten Mantel wie seinerzeit Bischof Martin, sondern ein rotes Auto teilen sich seit dem Martinstag, dem 11. November vergangenen Jahres, die Mitarbeiter der römisch-katholischen Pfarrei St. Elisabeth in Gera mit anderen Nutzern des Carsharing-Anbieters teilAuto. Damit ist diese Station auf dem Pfarrparkplatz in der Kleiststraße die dritte in der Stadt und ganz maßgeblich auf das Bestreben von Pfarrer Bertram Wolf zurückzuführen.

Der hatte nämlich vor Dienstantritt in Gera zum 1. Juli vergangenen Jahres eine Stelle im Süden von Leipzig und dort seit neun Jahren gänzlich auf Fahrrad, öffentlichen Nahverkehr und Carsharing gesetzt. Ganz im Sinne von Papst Franziskus, der 2015 die Umwelt-Enzyklika „Laudato si“ veröffentlicht hat und darin mit drängenden Worten vor den Folgen des Klimawandels warnt.

Als gutes Beispiel voranzugehen und einen eigenen Beitrag zum Klimaschutz zu setzen, hatte sich der Pfarrer mit seinem Team also vorgenommen und sich an den Anbieter teilAuto gewandt. „Wir haben acht Gemeinden zwischen Ronneburg und Kahla zu betreuen. Und sobald der Gottesdienstplan erstellt ist, buche ich die Fahrten mit dem Auto“, so der Pfarrer, der zusammen mit dem Bistum Dresden-Meißen und dem Anbieter gerade einen Rahmenvertrag aushandelt, um die Nutzung auch Ehrenamtlichen zu ermöglichen. „Ich genieße den Luxus, mich nur um ein Auto zu kümmern zu müssen, wenn es notwendig ist“, so Pfarrer Wolf.

Beim Städteranking des Bundesverbandes Carsharing e.V. vom Vorjahr rangiert Thüringen insgesamt im Mittelfeld. Die Potenziale sind hier bei Weitem nicht ausgeschöpft – auch angesichts der Tatsache, dass ein Carsharing-Fahrzeug laut Umweltbundesamt bis zu 15 private Pkw ersetzen kann. Dort, wo die Nachfrage wächst, soll das Netz von teilAuto weiter ausgebaut werden.

Das gilt zum Beispiel für zentrumsnahe Wohnviertel in Erfurt und Jena. Leider ist es nicht immer einfach, geeignete Stellplätze zu finden. „Als Carsharing-Station ausgewiesene Stellplätze im öffentlichen Straßenraum könnten hier eine gute Lösung sein. Deshalb hoffen wir, dass die Kommunen zukünftig noch stärker auf dieses Instrument setzen, so wie es im Landes-Carsharing-Gesetz angestrebt wird“, heißt es von dem Unternehmen aus Halle.

In Thüringen gibt es ein großes West-Ost-Gefälle. Das Carsharing-Angebot von teilAuto besteht in Erfurt schon seit dem Jahr 2000, in Weimar seit 2001, in Jena seit 2009, in Gotha seit 2015 und in Gera seit 2018. Zum Stichtag 1. Januar gab es vom Anbieter 120 Stationen mit rund 180 Fahrzeugen, davon in Erfurt 85 Fahrzeuge, in Jena 60, in Weimar 30, in Gera drei Autos und zwei in Gotha. Eine Ausleihe der Fahrzeuge ist von einer Stunde bis zu mehreren Wochen möglich, kann für die kurze Einkaufsfahrt, über den Tagesausflug bis hin zur Urlaubsreise genutzt werden. Der Großteil der registrierten Fahrtberechtigten bei teilAuto ist übrigens zwischen Ende 20 und Anfang 40.

Wie das Unternehmen weiterhin mitteilt, ist Carsharing vor allem für die Menschen interessant, die nicht regelmäßig ein Auto brauchen und im Jahr unter 10.000 Kilometern bleiben. Das Angebot werde von einigen als vollständiger Ersatz zum eigenen Auto genutzt, von anderen als Zweitwagen-Variante. Aktuell sind die meisten Buchungen private Fahrten. Doch der Anteil der geschäftlichen Kunden ist in den vergangenen Jahren weiter angestiegen, aktuell liegt er bei gut einem Viertel.