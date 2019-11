Stromtrasse: Pläne für Südostlink werden konkreter

Einen möglichen Verlauf der überregionalen Starkstromtrasse Südostlink im Planungsabschnitt B hat der Übertragungsnetzbetreiber 50 Hertz am Montag in Gera vorgestellt. Dieser reicht von Eisenberg in Thüringen bis zur Landesgrenze nach Bayern und ist einer von vier Abschnitten auf der rund 540 Kilometer langen Trasse. Sie soll Wolmirstedt bei Magdeburg mit dem Kraftwerksstandort Isar bei Landshut verbinden. Vorhabenträger für den nördlichen Teil des Projekts ist 50 Hertz, den bayerischen Teil mit seinen beiden Abschnitten verantwortet Übertragungsnetzbetreiber TenneT.

Zuvor hatte sich im Oktober die Bundesnetzagentur auf einen 1000 Meter breiten Korridor festgelegt – bislang allerdings nur für diesen thüringisch-sächsischen Bauabschnitt B. Innerhalb dessen hat sich 50 Hertz nun auf eine Vorschlagstrasse festgelegt. Mit dieser wird zugleich der Antrag auf Eröffnung des Planfeststellungsverfahrens gestellt. „Kontinuierlich beziehen wir dabei Behörden, Verbände sowie die Bürger ein“, sagt Mark Pazmandy, Projektleiter Südostlink bei 50 Hertz. Für die interessierte Öffentlichkeit sind deshalb vier Infomärkte geplant, jeweils von 16 bis 19 Uhr: Am 26. November in der Vogtlandhalle in Greiz, am 27. November in der Stadthalle in Eisenberg, am 2. Dezember im Bürgerhaus in Weida und am 3. Dezember im Bürgerhaus im Rosenbacher Ortsteil Leubnitz.

In Thüringen sind Erdkabel geplant

Für Thüringen ist ausschließlich die Verlegung von Erdkabel mit einer Übertragungskapazität von zwei Gigawatt geplant. Abhängig von laufenden Tests wird zwischen einer Übertragung mit 320- oder der favorisierten 525-Kilovolt Kabeln entschieden. Letzteres hätte Riesenvorteile, so Unternehmenssprecher Axel Happe. Ein Kabel könnte mehr Strom transportieren, so dass nur zwei statt vier Erdkabel parallel verlegt werden müsste und noch Platz für Leerrohre bliebe. Denn schon jetzt ist absehbar, dass sich die Kapazität des Südostlink bis 2030 erheblich erhöht.

Eingriffe in die Landschaft

Zu 85 Prozent, so der Projektleiter gestern, werden die Kabel in einer offenen Bauweise in 1,30 Meter Tiefe verlegt. Innerhalb eines 20 Meter breiten Schutzstreifens, der später nicht bebaut oder mit Tiefwurzlern bepflanzt werden darf, werden zwei Gräben für die Erdkabel gezogen. Landwirtschaft auf der Fläche über den Kabeln ist wiederum möglich. Zur Querung von Straßen, Infrastruktur, Gewässer und Bahnlinien greift man auf das horizontale Spülbohrverfahren oder Mikrotunnel zurück. Generell, so betonte Projektleiter Pazmandy gestern, sei man darauf bedacht, die Eingriffe in die Landschaft so gering wie möglich zu halten, Siedlungen und Wälder zu umgehen.

Baustart ist für 2022 geplant, die Inbetriebnahme für 2025. Insgesamt werde mit Kosten von 4,5 bis 5 Milliarden Euro gerechnet.

