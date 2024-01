Ein aus mehreren Containern zusammengesetzter "Biontainer" steht in einer Produktionshalle des Pharma-Unternehmens Biontech in Marburg. Die Container in der Modul-Bauweise sollen in Zukunft in Afrika eingesetzt werden, um dort damit vor Ort mRNA-Impfstoffe zu produzieren. Dieses kleine Gebäude besteht aus Containern. Darin soll Impfstoff hergestellt werden. / Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/173268 / Die Verwendung dieses Bildes für redaktionelle Zwecke ist unter Beachtung aller mitgeteilten Nutzungsbedingungen zulässig und dann auch honorarfrei. Veröffentlichung ausschließlich mit Bildrechte-Hinweis.