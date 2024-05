Neukirchen & Bramberg (ots) - Der Mai steht für den aufregenden Saisonstart in der Wildkogel-Arena, einer atemberaubenden Destination für Naturfreunde und Abenteurer gleichermaßen. Die sanften Hügel und majestätischen Gipfel dieser österreichischen Berglandschaft in der Ferienregion Nationalpark Hohe Tauern erwachen aus dem Winterschlaf und bieten eine Fülle von Aktivitäten.

Das Wandern steht dabei im Mittelpunkt. Die zahlreichen Wanderwege schlängeln sich durch üppige Wälder, über blühende Almwiesen und entlang sprudelnder Bergbäche. Die warme Frühlingssonne, die frische Bergluft und die spektakuläre Aussicht auf die umliegende Bergwelt machen das Wandern zu einem einzigartigen Erlebnis. Das unvergleichliche Panorama des Wildkogels wird am Panorama- und Rutschenwanderweg sowie bei den Rundwegen mit Gipfelerlebnissen perfekt in Szene gesetzt. Während die Eltern die wohltuende Höhensonne genießen, können die Kinder auf den Spiel-Stationen der Abenteuer-Arena "Kogel-Mogel" herumtollen.

Die Bergbahnen Wildkogel, die zu den "Besten Österreichischen Sommer-Bergbahnen" zählen, sorgen in Neukirchen und Bramberg dafür, dass Sie auf schnellstem Weg zu all den Attraktionen in der Wildkogel-Arena aufbrechen können. Moderne Gondelbahnen bringen Besucher bequem und dazu kräfteschonend auf über 2.000 m Seehöhe. Oben angekommen eröffnen sich endlose Möglichkeiten für Outdoor-Aktivitäten, Familienabenteuer oder um einfach die Ruhe zu genießen und die Weite der Natur zu erleben.

Die Nationalpark SommerCard ist während Ihres Sommerurlaubes Ihr ständiger Begleiter, denn sie bietet Ihnen von 1. Mai - 31. Oktober zahlreiche Inklusivleistungen sowie attraktive Ermäßigungen. Kostenlos sind etwa die Krimmler Wasserfälle und WasserWelten, das Museum Bramberg und das Nationalparkzentrum in Mittersill sowie die Fahrt mit den Bergbahnen Wildkogel. Die Nationalpark SommerCard ist bei über 180 teilnehmenden Beherbergungsbetrieben (vom gemütlichen Privat- und Appartementhaus bis hin zum komfortablen 4-Sterne-Superior-Hotel) in Neukirchen und Bramberg während Ihres Aufenthaltes im Übernachtungspreis inbegriffen. Dies gilt auch für den An- und Abreisetag. Mehr dazu unter: https://www.wildkogel-arena.at/sommer/nationalpark-sommercard/

Auch in Sachen Nachhaltigkeit spielt die Wildkogel-Arena eine bedeutende Rolle. In der Region wird großer Wert darauf gelegt, die natürliche Umgebung zu schützen und zu bewahren, damit auch kommende Generationen die Schönheit der Bergwelt erleben können. Maßnahmen wie die Verwendung erneuerbarer Energien, die Förderung umweltfreundlicher Transportmittel und die Partnerschaften mit regionalen Erzeugern, Handwerkern und Landwirten tragen dazu bei, dass die Wildkogel-Arena ein nachhaltiges und verantwortungsbewusstes Reiseziel ist.

Die Wildkogel-Arena vereint die intakte Natur der Ferienregion Nationalpark Hohe Tauern, herrliche Waldluft, frisches Quellwasser, regionale Produkte und bodenständige Menschen. Wer vom Wanderurlaub in den Bergen und Lieblingsplatzerln träumt, wird hier in Neukirchen und Bramberg mit Sicherheit fündig. Es ist ein Ort, an dem Abenteuer und Nachhaltigkeit Hand in Hand gehen und unvergessliche Erinnerungen geschaffen werden.

WildkogelAktiv-Pauschale ab Mai bis 31.10.2024

- 3 oder 7 Übernachtungen in der gewünschten Kategorie - Nationalpark SommerCard mit zahlreichen Inklusivleistungen - 3 geführte Wanderungen (MO-FR) - 1 Wander- und Bikekarte - Wanderstempelbuch für Kinder - Rundum-Sorglospaket für die ganze Familie - mit gratis Verleih von Kindertragen und Buggys!

3 Nächte ab Euro 165,- / 7 Nächte ab Euro 358,- pro Person

Weitere Angebote und Infos dazu unter: www.wildkogel-arena.at

