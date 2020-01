Prognose für 2020: Ende des Sinkflugs bei Nordthüringer Arbeitslosenzahlen

Die über Jahre hinweg positiven Nachrichten aus Nordhausens Agentur für Arbeit, der Sinkflug der Nordthüringer Erwerbslosenzahlen, sie bekommen zu Beginn der neuen Dekade einen faden Beigeschmack. Das ist das Fazit einer Bilanzpressekonferenz, in der Agenturchef Karsten Froböse am Freitag von gewohnt guten Entwicklungen zu berichten wusste, die er aber auch mit einer eher skeptischen Prognose für die Zukunft garnierte. „Arbeitslosigkeit wird nicht weiter sinken...“ lautete die Überschrift seiner Präsentation.

Doch zunächst die guten Neuigkeiten aus der Uferstraße: Froböse konnte nämlich mit der geringsten Dezemberarbeitslosigkeit seit 1990 aufwarten: „Saisontypisch haben wir mehr Arbeitslose als im November, aber zum Vorjahr ist die Arbeitslosigkeit um über vier Prozent gesunken. Das ist ein gutes Ergebnis zum Ende des Jahres.“ Die Arbeitslosenquote des gesamten Agenturbezirks sei mit 5,9 Prozent erstmals in einem Dezember unter sechs Prozent geblieben. Im Landkreis Nordhausen wurde das Vorjahresniveau einer Erwerbslosigkeit von 7 Prozent (2984 Arbeitslose) erreicht.

Von 19.000 auf 8000 in einem Jahrzehnt

Im Jahresdurchschnitt waren in den drei Nordthüringer Kreisen – Eichsfeld, Kyffhäuser und Nordhausen – über 8000 Menschen ohne Arbeit. Vor einem Jahr waren es laut Froböse noch über 300 Personen mehr. Damit habe der hiesige Arbeitsmarkt längst den Anschluss an viele westliche Regionen erreicht. Der Agenturchef verwies gen Ruhrgebiet, nach Hamburg oder in die Region um Hannover, wo mehr Menschen ohne Job dastünden. Zum Vergleich: Vor zehn Jahren habe man noch über rund 19.000 Arbeitslose und eine Quote von 13 Prozent gesprochen. „Seitdem hat sich vieles zum Positiven gewendet. Da stimmen mir die meisten sicherlich zu.“

Dies alles könne aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass das vergangene Jahr nicht nur erfreuliche Entwicklungen aufgezeigt hätte. So ging die Zahl der Erwerbstätigen nach Jahren des Beschäftigungswachstums bis 2017 im vorigen Jahr zurück. Im Juni wurden rund 700 Beschäftigte weniger gezählt als im Jahr zuvor. Froböse sieht die nachlassende Konjunktur, insbesondere in der Zeitarbeits- und Automobilbranche, als Triebfeder dieses Trends. Während die Beschäftigung im benachbarten Landkreis Eichsfeld konstant blieb, ging sie im Landkreis Nordhausen um 1,3 Prozent zurück.

Jugendarbeitslosigkeit steigt

Leidtragende der Konjunkturdelle waren vergangenes Jahr vor allem Jugendliche. Froböse zufolge waren 2019 gegenüber dem Vorjahr knapp fünf Prozent mehr von ihnen ohne Broterwerb (580). Dies sei aber nicht als allgemeines Alarmsignal zu werten, sondern nur für jene junge Menschen ohne Ausbildung eine Gefahr. Denn bei Fachkräften nahm die Arbeitslosigkeit nicht zu. Deutlich anders ist es bei den Helfern: Über 300 arbeitslose Jugendliche ohne Berufsabschluss suchen derzeit eine Beschäftigung. Zum Vorjahr sei der Anteil um 11 Prozent gestiegen. „Es ist also kein guter Plan, ohne Lehre in den Beruf einzusteigen. Wer sich nicht anstrengt, wird einen hohen Preis zahlen“, meint Karsten Froböse.

Weniger Langzeitarbeitslose

Deutlich optimistischere Worte fand er für Langzeitarbeitslose. Demnach sind aktuell 2719 Menschen noch länger als zwölf Monate ohne Job, über zehn Prozent weniger als im Jahresdurchschnitt 2018. Positiv ausgewirkt hätten sich hierbei die neuen Fördermöglichkeiten des Teilhabechancengesetzes, das der Gesetzgeber vor etwa einem Jahr auf den Weg gebracht hatte. Über 200 Nordthüringer gehen seit Jahresbeginn durch diese Neuerung einer sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung nach. Einen großen Anteil daran hatte in Nordhausen das Jobcenter und der Kreissportbund. Allein der gibt 30 Arbeitslosen auf diesem Weg eine berufliche Perspektive. „Die Menschen können sich mit ihrer Arbeit in die Gesellschaft einbringen und erfahren Anerkennung“, betont Agenturchef Froböse.

Einwanderung für Fachkräfte wird erleichtert

Sein Blick in die Zukunft des regionalen Arbeitsmarktes schließlich ist vor allem durch die Alterspyramide der Beschäftigten bestimmt. Froböse verweist hierbei auf Statistiken, wonach jeder vierte Nordthüringer Arbeitnehmer über 55 Jahre alt ist. „Das ist die Herausforderung der kommenden Jahre“, sagt er. Eine Lösung sieht die Agentur neben der kontinuierlichen Weiterbildung im Fachkräfteeinwanderungsgesetz, das ausländischen Fachkräften auch aus Nicht-EU-Ländern ab März den Weg in den deutschen Arbeitsmarkt erleichtern soll. Angesprochen werden sollen Arbeitnehmer oder angehende Auszubildende, die noch in ihrer Heimat ein hohes Niveau in der deutschen Sprache nachweisen müssen. Die Industrie- und Handelskammer intensiviere dahingehend beispielsweise die Beziehungen der Region ins ukrainische Lemberg.

Die bereits ohnehin hohe Personalnachfrage im Gesundheitswesen und der Pflege sowie im Baugewerbe und im Handwerk werde durch die Demografie steigen. „Auch wenn manche Menschen den Blick für die Zukunft verschließen: Qualifizierte Fachkräfte sind unerlässlich, wenn wir unseren jetzigen Lebensstandard und das aktuelle Beschäftigungsniveau halten wollen“, mahnt Froböse.

Die viel beschworene Krise der Automobilindustrie will Froböse übrigens nicht so schwarz gemalt wissen wie andere. „Wir müssen die Veränderungen annehmen und für uns nutzen. Die entsprechend gut ausgebildeten Ingenieure und gute Ideen haben wir hier“, erklärte er unter anderem mit Blick auf die E-Tankstelle, wie sie derzeit im Gewerbegebiet „Im Krug“ entsteht.