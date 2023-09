Berlin Seit geraumer Zeit befindet sich der Lebensmittelhändler Real in einer Krise. Nun soll die Supermarktkette Insolvenz angemeldet haben.

Die Supermarktkette Real ist zahlungsunfähig. Am Freitag meldete die Real GmbH, die 62 SB-Warenhäuser betreibt, laut Informationen der "Wirtschaftswoche" Insolvenz an. Das Unternehmen versuche nun, in Eigenverwaltung zu bleiben, was bedeutet, dass das Management die Kontrolle über das Unternehmen behalten möchte. Es ist jedoch unklar, ob das Gericht dem zustimmen wird.

Real beschäftigt etwa 5000 Mitarbeitende

Die Real GmbH betreibt SB-Warenhäuser mit zuletzt etwa 5000 Mitarbeitende und einem Jahresumsatz von mehr als einer Milliarde Euro. Erst vor kurzem wurden die Märkte in "Mein Real" umbenannt und der Firmensitz von Düsseldorf nach Mönchengladbach verlegt. Zudem wurde ein alter Werbespruch des Unternehmens wiederbelebt: "Einmal hin. Alles drin." Der bekannte Slogan sollte als Signal für einen Neuanfang des Unternehmens dienen. Doch statt einem wirtschaftlichen Aufstieg folgte nun die Insolvenz. (she)