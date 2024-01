Samsung abermals mit deutlichem Gewinnrückgang

Samsung will seine Fernseher zum Herzstück im vernetzten Zuhause machen (Archivbild.)

Seoul Ein Überangebot in der Chipbranche machte Samsung schwer zu schaffen. Zudem trübte die hohe Inflation die Konsumlaune. Nun gibt es abermals einen deutlichen Gewinnrückgang für die Südkoreaner.

Angesichts der Kaufzurückhaltung der Verbraucher hat der Elektronik-Riese Samsung das sechste Quartal in Folge einen Rückgang des operativen Gewinns verzeichnet. Der Gewinn aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit fiel im vierten Quartal 2023 im Jahresvergleich um 35 Prozent auf 2,8 Billionen Won (etwa 1,95 Milliarden Euro), hieß es in einer Börsenmitteilung des südkoreanischen Konzerns. Die Zahlen sind demnach vorläufig. Samsung Electronics führt den Markt bei Smartphones und Speicherchips an.

Die Zahlen für die Monate Oktober bis Dezember lagen einer Umfrage des Finanzdatendiensts der nationalen Nachrichtenagentur Yonhap unter den Markterwartungen. Analysten rechneten damit, dass sich der operative Verlust in der Halbleitersparte von Samsung im vergangenen Jahr auf zwei Billionen Won belaufe, hieß es.

Beim Umsatz erwartet Samsung für das Schlussquartal einen Rückgang um 4,9 Prozent auf 67 Billionen Won (46,6 Milliarden Euro). Genauere Zahlen legt das Unternehmen traditionell erst zu einem späteren Zeitpunkt vor.

Ein Überangebot in der Chipbranche hat Samsung lange schwer zu schaffen gemacht. Zudem hatte die hohe Inflation die Konsumlaune eingetrübt, was auch die Halbleiterproduzenten zu spüren bekamen. Vor diesem Hintergrund hatte Samsung die Produktion gedrosselt. Die Südkoreaner gingen jedoch zuletzt davon aus, dass die Talsohle bei Speicherchips erreicht worden sei.