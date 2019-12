„Schlaue Fabrik der Zukunft“ steht in Großlöbichau

Was im Jahr 1992 als Zwei-Mann-Betrieb in Jena begann, hat sich in den zurückliegenden Jahren rasant entwickelt – die Firma Vacom Vakuum Komponenten & Meßtechnik GmbH zählt inzwischen rund 250 Mitarbeiter und beliefert Kunden weltweit.

„Schon bald stießen wir im Werk in Jena an unsere Grenzen und mussten uns nach einem neuen Standort umsehen, an dem wir weiter wachsen können“, erinnert sich die Geschäftsführende Gesellschafterin, Ute Bergner, an den Umzug nach Großlöbichau.

Dort hat das Unternehmen den nötigen Platz und im zurückliegenden Jahr erst weiter expandiert. Man nahm eine neue Fertigungshalle in Betrieb, auf welche die Chefin stolz ist. „Wir wollten nicht einfach eine Halle bauen, sondern eine smarte Fabrik der Zukunft“, erläutert sie ihre Visionen.

Mit denen wandte sich Ute Bergner auch an ihren Finanzpartner, die private Merkur-Bank aus München mit einer Niederlassung in Jena. Immerhin galt es, eine Investition im zweistelligen Millionen-Euro-Bereich zu stemmen. Rund 30 Millionen Euro flossen demnach in den Neubau und in neue Fertigungstechnologien.

Die Entscheidung, das Projekt mit zu finanzieren, sei sehr schnell gefallen und wie üblich zunächst per Handschlag besiegelt worden, bestätigt der Inhaber der Merkur-Bank, Marcus Lingel. „Wir kennen uns schon länger und das persönliche Vertrauen ist mit den Jahren gewachsen“, sagt Lingel. Die Philosophie der beiden Unternehmen sei ähnlich. Beides seien inhabergeführte Firmen, die sich in der jeweiligen Region engagieren.

Wer die neue Fertigungshalle in Augenschein nimmt, der staunt zuerst über die vielen Bäume und Pflanzen zwischen den Maschinen und Anlagen. Diese seien bewusst ausgewählt, könnten Abluft der Anlagen aufnehmen, sorgten für gutes Raumklima in der Halle und böten den Beschäftigten einen Schallschutz, so die Unternehmerin. Auf eine Klimaanlage hat man bewusst verzichtet, statt dessen durch eine Betonkernaktivierung die Möglichkeit geschaffen, die Hallen nachts zu lüften.

Auf den Dächern der Firma ist eine Solaranlage installiert, man nutzt Erdwärme. Ökonomie und Ökologie seien kein Gegensatz, versichert die Unternehmerin. Vacom sei mit dem Neubau den ersten Schritt in Richtung Smart Factory (schlaue Fabrik) gegangen, so Bergner. Das Gebäude entstand in einer Rekordzeit von neun Monaten. Die Produktionssysteme sind komplett miteinander vernetzt.

Das gute Betriebsklima und die, bereits zuvor, geschaffene firmeneigene Kantine sorgen dafür, dass sich die Beschäftigten wohlfühlen. Sie bekomme die notwendigen Bewerbungen für ausgeschriebene Stellen, sagt Ute Bergner. Der Ruf der Firma sei gut.

Der angeschlossene Kindergarten – auf dem Firmengelände – macht es möglich, den Nachwuchs vor der Arbeit zu bringen und nach Feierabend gleich wieder mitzunehmen. Das pädagogische Konzept dafür habe sie selbst erstellt, berichtet Ute Bergner. Die Kinder lernen den Umgang mit Werkzeug, aber auch den Schutz der Umwelt.

Durch den regelmäßigen Saunabesuch, die wurde im Kindergarten gleich mit errichtet, ist die Zahl der Erkältungen bei den Kindern spürbar zurückgegangen, sagt die Firmenchefin. Der große Außenbereich des Kindergartens lädt zum Toben und Spielen ein.

Nicht nur als Geldgeber habe er die Entwicklung des Unternehmens aufmerksam verfolgt, bestätigt Marcus Lingel. Die Pläne der Familie Bergner hätten ihn überzeugt und ihm die Entscheidung über eine Kreditvergabe leicht gemacht, so der Privatbanker.