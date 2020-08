Schott Jena: Geschäft mit hitzebeständigem Glas läuft

Betriebsgebäude der Schott Jenaer Glas GmbH in der Otto-Schott-Straße. Der Spezialglashersteller Schott (Mainz) will das Produktionsprogramm seiner Thüringer Tochter in Jena erweitern. Es gehe um neue Anwendungen für Spezialglas im Kfz-Bereich.