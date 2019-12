Sieben Thüringer sind Bundessieger

Am Donnerstagabend ist Rado Ramiliarinjato nach 18-stündigem Flug in München gelandet. Am Montag wird der junge Mann aus Madagaskar, der bei Rohde Bahnbau in Erfurt arbeitet, als bester Gleisbaulehrling Deutschlands in Berlin geehrt. Drei Tage später fliegt er 8500 Kilometer auf die Insel im Indischen Ozean zurück, um Weihnachten mit der Familie zu feiern. Doch vor allem, um „Mutti und Vati“ ein sehr schönes Haus zu bauen. „Im Mai habe ich den Bau begonnen, im Februar ist das Haus fertig“, sagt der 29-Jährige. „Ich hatte vorher Tiefbau studiert.“

Sein Chef sitzt mit am Tisch im Büro. „Ich bin stolz, Rado hier zu haben“, sagt Rohde-Geschäftsführer Andreas Präger. „Er hat mir versprochen, dass er bis zur Rente hier bleibt.“ Beide lachen. Rado Ramiliarinjato - die Kollegen nennen ihn alle nur Rado - sagt: „Habe ich versprochen.“

Madagaskar sei ein Paradies, sagt Rado. „Aber auf dem Arbeitsmarkt wird schlecht bezahlt.“ Die Eltern waren fleißig, gebildet, der Vater hat Abitur, doch mit vier Kindern war es wirtschaftlich stets eng. „Ich wollte meine Familie aus der Armut herausbringen“, sagt Rado. „Das hat mich motiviert. Wenn du schon nach Deutschland gehst, musst du lernen.“

Er hätte Frankreich wählen können, französisch spricht er perfekt. Madagaskar war bis 1960 Kolonie. Seine Freundin und spätere Frau aber sagte: „Warum nicht in ein neues Land, wo wir bei null beginnen müssen? Das ist doch eine schöne Herausforderung.“

Mit dem Studium in Deutschland wurde es, anders als geplant, zunächst einmal nichts. Rado begann in Münster seinen Bundesfreiwilligendienst als Betreuer in einem Altenheim. Masinarivo, seine spätere Frau, fand Arbeit bei den Stadtwerken Erfurt. In Thüringens Landeshauptstadt arbeitete auch Rados jüngste Schwester Natacha als Au-Pair bei den Prägers, der Familie seines jetzigen Chefs.

Als Rado 2015 die Schwester in Erfurt besuchte, lernte auch Herr Präger ihn kennen. „Du bist so ein kräftiger, sportlicher Mann. Willst du nicht Gleisbauer werden?“ Antwort: Ja.

„Ein Zufall“, sagt Rado. „Man weiß nicht, was das Leben bringt.“

„Menschen wie Rado bringen uns nach vorn“, sagt Präger. „Rado, bring mir noch hundert.“ Sechs Madagassen, immerhin, arbeiten inzwischen bei Bahnbau Rohde in Erfurt.

Aber für Zugereiste ist es manchmal gar nicht lustig hier, in Ostdeutschland noch weniger als im Westen. „Besonders seit dem Anfang der Flüchtlingskrise 2015“, sagt Rado. „Wenn ich in Erfurt ohne Arbeitskleidung auf der Straße war, hatte ich den Eindruck, die Leute guckten mich böse an. Einmal kam ich aus Gera und hatte Arbeitssachen an. Da zeigten die Leute Respekt. Okay, dachten sie, der arbeitet. Im Westen ist es nicht so schlimm, wenn man eine andere Hautfarbe hat.“

Rado und seine beiden Schwestern Natacha und Haingo arbeiten inzwischen in Deutschland. Nur Lanto, der älteste Bruder, lebt weiterhin auf Madagaskar. „Nach der madagassischen Kultur muss das älteste Kind in der Nähe der Eltern bleiben. Die Ältesten müssen die Eltern pflegen. Ich habe auf Madagaskar noch nie ein Altenheim gesehen“, sagt Rado.

Nächstes Jahr soll Rado Lokführer lernen. „Ich habe Angst, das nicht zu schaffen“, meint er.

„Das machst du nebenbei“, sagt Andreas Präger. „Du hast mir versprochen, dass du mein Eisenbahnbetriebsleiter wirst.“