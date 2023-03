Die Börse - Was ist das überhaupt

Die Börse - Was ist das überhaupt

Washington. Die Pleite der kalifornischen Silicon-Valley-Bank schockt das Finanzsystem. Droht jetzt eine neue Krise wie nach der Lehmann-Pleite?

15 Jahre nach der durch geht aufgrund der Pleite der auf aufstrebende Technologie-Unternehmen spezialisierten „Silicon Valley Bank” (SVB) im US-Bundesstaat Kalifornien trotz Beschwichtigungen von Finanz-Experten die Angst vor einem Domino-Effekt um.

Fieberhaft suchen staatliche Regulierer in den USA nach wie vor nach einem soliden Käufer für das Institut, das auch in Europa Start-ups finanziert.

Pleite der Silicon Valley Bank: Muss der Steuerzahler wieder einspringen?

Um einen Ansteckungseffekt zu verhindern, planen Regierung und die Notenbank Fed unter Hochdruck die Einrichtung eines staatlich choreographierten Notfall-Fonds. Damit sollen Einlagen über die gesetzliche Höchstgrenze von 250.000 Dollar gesichert und der Abzug von Geldern gebremst werden.

Damit läge die Last der akuten Schadensbewältigung beim Steuerzahler, was politisch hoch umstritten ist. Nach der billionenschweren Rettung der Banken in der Finanzkrise 2008 sollten schlingernde Finanzinstitute nicht mehr mit Steuerzahlergeld saniert werden, war der parteiübergreifende Konsens in Washington. Und nun?

Schwerster Kollaps einer US-Bank seit der Lehmann-Pleite

Sollte die Rettungs-Aktion nicht gelingen, könnte es nach der Befürchtung von Szene-Kennern bereits in dieser Woche bei kleineren Regional-Banken zu einem Ansturm auf Konten im dreistelligen Milliarden-Volumen kommen, weil Kunden das Vertrauen verlieren und ihre Guthaben in Sicherheit bringen wollten. Hintergrund: Der starke Zinsanstieg der „Fed” hat dafür gesorgt, dass bei kleineren, weniger widerstandsfähigen Instituten der Wert von Anleiheportfolios deutlich gesunken ist.

Rückblick: Die amerikanische Einlagensicherung FDIC übernahm Ende vergangener Woche rigoros die Kontrolle über die SVB-Bank. Zuvor waren deren Aktien dramatisch abgestürzt. Binnen Stunden wurde ein Börsen-Verlust von 80 Milliarden Dollar generiert. Der Fall der SVB ist der schwerste Kollaps einer US-Bank seit dem Crash der Investmentbank Lehman Brothers im Herbst 2008.

Auslöser für die Turbulenzen: Die SVB hatte versucht, durch die Platzierung neuer Aktien liquide zu bleiben. Verluste von fast zwei Milliarden Dollar aus dem Notverkauf von Wertpapieren aus dem Anleihe-Bestand sollten so ausgeglichen werden.

Polizeibeamte aus Santa Clara verlassen die Silicon Valley Bank. Foto: Jeff Chiu / dpa

Silicon Valley Bank: Guthaben über 250.000 Dollar sind derzeit nicht verfügbar

Das ging kolossal schief. Kunden misstrauten dem Institut aus Santa Clara, das vor 40 Jahren gegründet worden war und zuletzt mit einem Einlagen-Bestand von über 170 Milliarden Dollar auf Platz 16 der größten US-Banken stand, und leerten so schnell es ging ihre Konten.

Durch die staatliche Übernahme sind Guthaben über 250.000 Dollar derzeit für SVB-Kunden nicht verfügbar. Der TV-Streaming-Dienst Roku beispielsweise kann deshalb nicht über rund 500 Millionen Dollar seines Vermögens verfügen.

Womöglich kein Einzelfall: Analysten haben große Sorgen

Der frühere US-Finanz-Minister Larry Summers warnt vor „Überreaktionen” und skizziert die Lage bei SVB als Einzelfall, der nicht generalisiert werden könne. Marktteilnehmer sehen das anders. Indiz dafür waren zwischenzeitlich kumulierte Wertverluste der vier größten US-Banken – JP Morgan Chase, Bank of America, Citigroup und Wells Fargo – von über 50 Milliarden Dollar. Auch in Asien und Europa mussten Bank-Titel zum Ende der Woche teils herbe Verluste hinnehmen.

Die Sorge ist nach Angaben von Wall Street-Analysten, dass Regional-Banken nachhaltig in den Sog der SVB-Pleite geraten können, während die solider aufgestellten Branchen-Riesen wie JP Morgan Chase, Citigroup und Bank of America mittelfristig als Zufluchts-Hafen Zulauf bekommen.

Die quasi über Nacht aufgetretene kalifornische Bank-Krise, die das Weiße Haus beschäftigt und für Präsident Joe Biden eine ernste politische Gefahr darstellt, schwappt auch über den Atlantik.

Auch in Deutschland ist die Silicon Valley Bank aktiv

In Großbritannien versucht Finanzminister Jeremy Hunt durch staatliche Liquiditätshilfen die Auswirkungen auf britische Start-up-Unternehmen zu begrenzen, die mit der dortigen SVB-Tochter zusammenarbeiten. In Deutschland, wo SVB seit fünf Jahren von der Aufsichtsbehörde Bafin lizensiert ist und aus Frankfurt heraus operiert, war gestern unklar, inwieweit Geschäftspartner wie der Kochboxen-Vertreiber Hellofresh betroffen sind.

Das akut größte Problem ist laut Wall Street Journal, das SVB-Kunden die in den USA oft wöchentlich angewiesenen Löhne nicht mehr zahlen können, weil sie oberhalb von 250.000 Dollar nicht mehr ungehindert an ihre Einlagen kommen. So könnte binnen Tagen eine Ketten-Reaktion entstehen, die größte wirtschaftliche Schäden auslösen würde.

Experte fürchtet Massenentlassungen im Silicon Valley

Start-up-Experte Garry Tan von der Firma „Y Combinator” geht bereits von Massen-Entlassungen im Silicon Valley aus. Seine Prophezeiung: Der Fall der SVB werde die Tech-Branche um ein Jahrzehnt zurückwerfen.

Einige Unternehmen begegnen dem „Gau” mit Verzweiflung und Galgenhumor: Die Firma Camp, die sich auf Kinder-Geschenke spezialisiert hat und bei SVB Kunde war, bot am Wochenende 40 Prozent Rabatt auf seine Produkte an; um an Barmittel zu kommen. Camps neues Konto liegt bei JP Morgan Chase, dem größten Finanzinstitut Amerikas.

Deutsche Banken derzeit wohl nicht in Gefahr

Finanz-Fachleute sehen deutsche Banken derzeit nicht in Gefahr, vom SVB-Skandal in Mitleidenschaft gezogen zu werden. Überschuss-Reserven und Vorkehrungen für den Liquiditätsausgleich seien durch die Europäische Zentralbank (EZB) besser geregelt als in den USA, heißt es unter Volkswirten.

Für die USA gibt der bekannte Ökonom Mohamed El-Erian gewisse Entwarnung: „Durch sorgfältiges Bilanzmanagement und die Vermeidung weiterer geldpolitischer Fehler können das Ansteckungsrisiko und die systemische Bedrohung leicht bewältigt werden“, erklärte er via Twitter. Das US-Bankensystem sei „als Ganzes solide, was nicht heißt, dass es auch jede Bank ist.“