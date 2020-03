Steffi Beck beim Anschnitt der ersten Torte in ihrem Café am Schleizer Neumarkt.

Schleiz. In gemütlichem Ambiente laden 24 Plätze zum Verweilen ein. Viele der hier verwendeten Rezepte findet man in keinem Backbuch

Steffis Café am Neumarkt seit 8. März geöffnet

Stachelbeerkuchen mit Speckfett, Mikadotorte, Frozen-Joghurt – dazu Kaffee-, Tee- und Kakaospezialitäten: das sind einige gute Gründe, um in Steffis Café auf dem Neumarkt vorbeizuschauen, das am Sonnabend eröffnet hat.

Die Chefin, Steffi Beck, kennt man nicht nur in der Kreisstadt schon seit 2011 durch Steffis Hausbäckerei – mit der sie damals ihr Hobby quasi zum Beruf machte. Die Resonanz hier führte ihr vor Augen, dass Hausgebackenes heutzutage eben wieder absolut in ist.

Unserer Zeitung verriet sie, dass Gastronomie eigentlich schon immer ihr Ding war – sie schon über Jahre davon träumte, etwas mit Torten und Kuchen professionell aufzuziehen. „Nur wusste ich zunächst nicht wie, wo und was konkret.“ Bis zum 14. August 2019: Sie war mit Freundinnen unterwegs. Die muntere Truppe kehrte in einem Café ein und da war sie, die Geschäftsidee, mit der Steffi Beck künftig nicht nur ihr Geld verdienen, sondern auch ein wenig zur Belebung der Innenstadt beitragen möchte.

Sie ging auf die Suche nach der Location, wurde fündig am Neumarkt und seit Januar wurde das einstige Ladengeschäft dort umgebaut zu einem kleinen Café mit angegliederter Backstube. Gemütlich ist es geworden – ein Straßencafé eben mit einem gewissen Charme. 24 Plätze laden zum Verweilen ein.

Will man von ihr näheres in Sachen Hausbäckerei wissen, erfährt man, dass die Schleizerin – was Kuchen und Torten angeht – schon auf Traditionelles setzt, sie aber auch am Herd so manches ausprobiert. „Ich stütze mich dabei auf viele Rezepte aus vergangenen Zeiten, die man in keinem Backbuch findet“, macht Steffi Beck neugierig.

Samstagvormittag war sie aber nicht am Backofen, sondern zunächst im Rahmen der Eröffnung gefordert. Ausdrücklich bedankte sie sich bei den einheimischen Handwerksfirmen, die ihre Vorstellungen von ihrem Café Realität werden ließen; bei ihrem Vermieter, beim Steuerbüro und nicht zuletzt bei ihrer Familie: „Ohne die ich das alles nicht geschafft hätte.“.