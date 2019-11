Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Studie: Thüringer ist Selbstverwirklichung im Job wichtig

Einer Studie zufolge wechseln Thüringer häufiger den Beruf, als ihre Mitbürger in anderen Bundesländern. Laut „Berufe-Studie“ 2019 der HDI Versicherungen, die Mittwoch vorgestellt wurde, kommt ein Thüringer auf 2,2 Berufswechsel im Arbeitsleben. Auf einen ähnlich hohen Wert kommen die Hessen und die Bayern. Der Bundesdurchschnitt liegt bei 2,0.

Für die Erhebung sind 3647 Menschen befragt worden. Damit ein repräsentatives Ergebnis für die Bundesländer erzielt werden konnte, seien zum Beispiel in Thüringen 202 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer einbezogen worden. „Man kommt in allen Bundesländern auf die notwendigen Befragungsgrößen“, sagt ein Sprecher des Unternehmens auf Anfrage. Die Befragung richtete sich an Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ab 15 Jahren.

Familie und Beruf vereinbaren

Aus Sicht des DGB Hessen-Thüringen verdeutlichen die Zahlen, dass „neben einer ausgeglichenen Work-Life-Balance auch Weiterbildungen zu einem guten Arbeitsplatz dazu gehören“. Das sagt der DGB-Vorsitzende Michael Rudolph auf Anfrage. Deutlich wird anhand der Studie, dass vielen Thüringern die Themen Arbeitszeit und Selbstverwirklichung am Herzen liegen – sie wünschen sich einen Job, mit dem sie einen geregelten Tagesablauf realisieren können. Familie und Beruf zu vereinbaren, erscheint genauso wichtig.

Für Gewerkschafter Martin Rudolph sind die Zahlen auch eine Bestätigung der Gewerkschaftslinie in Thüringen und Hessen. „Im Wettbewerb um Fachkräfte sind Unternehmen also gut beraten, über flexible Arbeitszeitmodelle im Sinne der Beschäftigten Angebote an diese zu machen, um sie langfristig an sich zu binden“, sagt er. Die Gewerkschaften steuerten, so Rudolph, seit einigen Jahren mit ihren Tarifabschlüssen der zeitlichen Entgrenzung der Arbeitswelt entgegen. Als Beispiele lassen sich hier das Wahlmodell der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft EVG oder auch das Recht auf „verkürzte Vollzeit“ in der Metall- und Elektroindustrie nennen, welches die IG Metall in ihrer jüngsten Tarifrunde erkämpft habe.