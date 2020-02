Thüringen-Ausstellung: Neun Tage mit einem bunten Angebot

Im Jubiläumsjahr haben die Veranstalter der Thüringen-Ausstellung die Fläche erneut vergrößert. „Die zusätzliche Leichtbauhalle haben wir um 750 Quadratmeter erweitern können, um das Angebot für die Besucher noch umfassender zu gestalten“, bestätigte die Geschäftsführerin der veranstaltenden RAM Regio Ausstellungsgesellschaft, Constanze Kreuser, gestern in Erfurt. Die vier Messehallen sind komplett ausgebucht, mit 750 Ausstellern habe man das Maximum ausgeschöpft, sagte Kreuser.

Ab der Eröffnung am 29. Februar um 10.00 Uhr biete man neun Tage lang ein breites und buntes Angebot für die Messebesucher. Dabei ziehe sich das Jubiläum – auf der mittlerweile 30. Thüringen-Ausstellung – wie ein roter Faden durch die Schau, kündigte die Messechefin an. So habe man auf 22 großen Schautafeln Bilder der vorangegangenen 29 Verbrauchermessen platziert. Sie sollen daran erinnern, welche Schwerpunkte es an den Anfängen – noch in den Hallen der benachbarten Ega – gegeben habe, aber auch, wie die Menschen in jenen Jahren gekleidet waren.

29 Schauen lockten insgesamt 1,95 Millionen Besucher an

Über die Jahre hat die Thüringen-Ausstellung laut Kreuser rund 17.500 Aussteller nach Erfurt geholt, die hier 190.000 Übernachtungen gebucht und so rund 20 Millionen Euro in die Kassen der Hotels und Pensionen gespült haben. Die 29 Schauen lockten insgesamt 1,95 Millionen Besucher an.

In den ersten Tagen bekommen die Besucher zudem ein kleines Überraschungsgeschenk, so lange der Vorrat reicht, wie Constanze Kreuser ankündigte. Am Eröffnungstag haben alle Besucher, die 1990 geboren wurden, kostenfreien Eintritt zu Messe. An jedem Morgen kann man einem Jubiläums-Klavierkonzert im Foyer der Messe lauschen. Natürlich steht auch in diesem Jahr wieder das Thema Bauen und Modernisieren im Vordergrund. „Hier treffen die Besucher direkt auf die Handwerker, können sich vor Ort beraten lassen, oder schon die nötigen Verträge abschließen“, so Constanze Kreuser.

Möglichkeit zum Probesitzen in einem Gefangenentransporter

In der Messehalle 1 wird das Thüringer Landeskriminalamt die Messegäste über Diebstahlschutz und Einbruchsprävention aufklären, kündigte Projektleiter Robert Ninnemann an. Hier stelle in diesem Jahr erstmals auch die Bundespolizei aus, biete die Justiz die Möglichkeit zum Probesitzen in einem Gefangenentransporter.

Einen Roboter zur medizinisch-therapeutischen Betreuung kann man auf der Sonderschau Innotech in Aktion erleben. Mit einem 360-Grad-Laserscan werden Alt- und Neubauten erfasst und auf Wunsch in dreidimensionale Modelle umgewandelt.

Gartenhalle in diesem Jahr so groß wie noch nie

350 Fachvorträge für die Hobbygärtner und eine Präsentation der Bundesgartenschau Erfurt 2021 kündigte Projektleiter Mario Sachs an. Mit 2100 Quadratmetern Ausstellungsfläche sei die Gartenhalle in diesem Jahr so groß wie noch nie.

Hausbesitzer mit einer Heizungsanlage, die älter als 25 Jahre ist, kommen um einen baldigen Austausch nicht herum, sagte Sachs. 25 Anbieter sind auf der Verbrauchermesse präsent, darunter allein zehn Hersteller von Biomasseheizungen.

In der Halle drei finden täglich drei Modenschauen statt. Für die Pause beim Messebesuch habe man den Biergarten erweitert, so Projektleiterin Andrea Stoye. Natürlich seien wieder Anbieter von Thüringer Lebensmitteln hier präsent, sie stellen aber nicht nur ihre Erzeugnisse sondern auch ihre Region vor.

Ruhm und Ehre für den besten Blechkuchen

Geöffnet ist die Messe von Sonnabend, 29. Februar, bis Sonntag, 8. März täglich von 10 bis 18 Uhr, am 6. März von 10 bis 20 Uhr. Der Eintritt kostet 10 Euro, ermäßigt 8 Euro. Eine Familienkarte ist für 22 Euro erhältlich.