Thüringens Forstminister Hoff: Schadenersatz ist „unzeitgemäße Forderung“

Dem Land Thüringen liegt bislang noch keine Klage der Sägeindustrie vor. Zumindest ist dem Ministerium für Infrastruktur und Landwirtschaft nach Aussage eines Sprechers nicht bekannt, dass – so wie in Rheinland-Pfalz, Nordrhein-Westfalen, Baden-Württemberg und Hessen – schon eine Klage bei einem Thüringer Gericht eingegangen ist. Das Land geht zudem davon aus, dass die im Rahmen einer Klage erhobene Forderung niedriger ausfallen würde als im vorgeschalteten Güteverfahren. Das zeigten Verfahren anderer Länder, heißt es auf Anfrage weiter.

84,5 Millionen Euro werden gefordert

Bislang beliefen sich die Forderungen, die die Sägeindustrie wegen angeblicher Verstöße gegen das Kartellrecht beim Holzverkauf gegenüber Thüringen aufmacht, auf 84,5 Millionen Euro.

Thüringens Forstminister Benjamin-Immanuel Hoff (Linke) hat jedoch kein Verständnis für die Forderung der Sägewerke: Denn aus seiner Sicht erfolgt der Holzverkauf in Thüringen exakt so, wie es der Freistaat gegenüber dem Bundeskartellamt am 17. September 2009 verpflichtend erklärt habe. So habe Thüringenforst drei forstwirtschaftliche Vereinigungen – in Nord-, Süd- und Ostthüringen – auf dem Weg in die eigenständige Vermarktung begleitet. „Das Bundeskartellamt hat diese Verpflichtungszusage akzeptiert und ein Verfahren gegenüber Thüringen beendet“, heißt es weiter.

Geld würde Betroffenen der Waldkrise fehlen

Vor dem Hintergrund der dramatischen Waldsituation und der Herausforderungen, vor denen die Waldbesitzer, die Holzwirtschaft sowie der Freistaat und die Kommunen stehen, hält es Hoff „weder für zeitgemäß noch angemessen, dass Teile der Thüringer Sägeindustrie es einer Schadensausgleichsgesellschaft ermöglichen, gegenüber dem Freistaat und der Landesforstanstalt 84,5 Millionen Euro einzufordern. Dieses Geld würde am Ende allen Betroffenen der Waldkrise fehlen“. Der Minister spielt damit auf den Umstand an, dass eine Ausgleichsgesellschaft Forderungen von Sägewerken aufgekauft hat, um gebündelt klagen zu können. Hinter der Klägerin steht wiederum der Prozessfinanzierer Burford Capital, der sich aus Teilen der Klagesumme finanziert.

