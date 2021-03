Thüringens Nummer Eins: Rekord-Absatz bei Vita Cola im Krisenjahr

Vor allem in Thüringen und in den neuen Bundesländern legte der Absatz der Cola und der Limonaden – teilweise gegen den Markttrend – spürbar zu. Das Gros der Verkäufe entfiel dabei auf die Vita Cola Original – sowohl in der zuckergesüßten wie in der zuckerfreien Variante.

Die vom Getränkeanbieter Thüringer Waldquell in Schmalkalden vertriebene Marke Vita Cola erfreut sich nicht nur im Heimatland ungebrochener Beliebtheit. Im zurückliegenden Jahr 2020 verkaufte das Unternehmen, das zur Hassia-Gruppe gehört, erstmals mehr als 90 Millionen Liter Cola, Limonaden und Energydrinks der Marke – ein Zuwachs um 3,5 Prozent zum Vorjahr (87,4 Millionen Liter). Damit erzielte man das beste Ergebnis seit Einführung der Marke.

„Gerade vor dem Hintergrund der außergewöhnlich schwierigen Marktbedingungen, beispielsweise durch geschlossene Gastronomie und ausgefallene Veranstaltungen, freut uns das sehr“, erklärte die Seniormarkenmanagerin Claudia Meinicke. Es sei gelungen, die fehlenden Mengen aus den Gaststätten und Herbergen und den abgesagten Events über den Lebensmitteleinzelhandel und die Getränkemärkte mehr als nur zu kompensieren.

Vor allem in Thüringen und in den neuen Bundesländern legte der Absatz der Cola und der Limonaden – teilweise gegen den Markttrend – spürbar zu. Das Gros der Verkäufe entfiel dabei auf die Vita Cola Original – sowohl in der zuckergesüßten wie in der zuckerfreien Variante. Zudem ist es laut Meinicke gelungen, durch das Angebot an zuckerfreien Colas und Limonaden neue Käufer für die Marke zu gewinnen. Dadurch festigte man die Marktführerschaft in Thüringen und den zweiten Platz im Segment Cola und Limonade in Ostdeutschland.

Gut angenommen wurden die erst im April vergangenen Jahres neu eingeführte 0,33-Liter-Glasmehrwegflasche mit Colas und Limonaden. Die Nachfrage nach der kleinen und wiederverschließbaren Flasche habe die Erwartungen bei weitem übertroffen, bestätigt Meinicke. Nach dem Ende des Lockdowns und mit der Wiedereröffnung der Gastronomie rechne man mit weiterem signifikanten Absatzzuwachs für diese Flaschen.