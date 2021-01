Thüringer Arbeitgeber wollen Fachkräfte halten

Nach monatelang sinkenden Arbeitslosenzahlen in Thüringen hat sich der Trend im Dezember wieder umgekehrt. Die Arbeitsagenturen im Freistaat registrierten im zurückliegenden Monat insgesamt 64.883 erwerbslose Frauen und Männer, 456 mehr als noch im November und 8182 mehr als vor einem Jahr.

Die Arbeitslosenquote veränderte sich zum Vormonat nicht: 5,8 Prozent. Damit liegt Thüringen aktuell im Ländervergleich hinter Niedersachsen, vor Schleswig-Holstein und Hamburg und vor allen anderen ostdeutschen Bundesländern. Rund 0,9 Prozentpunkte der Quote führen die Arbeitsagenturen auf die Pandemie zurück.

Den Corona-Effekt - gemeint sind damit Menschen, die aufgrund der Pandemie in den zurückliegenden Monaten ihre Arbeit verloren haben, nicht vermittelt werden konnten oder eine geplante Qualifizierung nicht antreten konnten - beziffern die Agenturen auf 10.000 Thüringer.

Saisonaler Anstieg geringer als im Vorjahr

"Der aktuelle Anstieg der Arbeitslosigkeit ist vor allem auf die typischen Saisonmuster zum Jahresende zurückzuführen und fällt sogar schwächer aus als im vergangenen Jahr", berichtete der Geschäftsführer der Regionaldirektion Sachsen-Anhalt/Thüringen der Bundesagentur für Arbeit, Markus Behrens.

Die Kräftenachfrage habe zwar nachgelassen, Arbeitgeber hielten aber weiterhin nach Möglichkeit an ihren Fachkräften fest. "Sie haben in diesem Monat auch für mehr Beschäftigte Kurzarbeit angezeigt als im November", sagt Behrens. Allerdings lägen die Zahlen noch unter denen des ersten Lockdowns im Frühjahr.

Strukturwandel wird größte Herausforderung

Die Kurzarbeit bleibe aber ein stabilisierendes Element für den Arbeitsmarkt und baue für viele Unternehmen und deren Beschäftigte eine sichernde Brücke ins neue Jahr. "Wir stark die Auswirkungen des harten Lockdowns auf den Arbeitsmarkt letztendlich sein werden, hängt aber auch von dessen Dauer ab und wird sich erst in den kommenden Monaten zeigen", sagte Behrens. In den von der andauernden Schließung betroffenen Branchen - wie Handel, Gastronomie und Dienstleistungen - werde es nicht ausbleiben, dass Unternehmen die Puste ausgeht, fürchtet Behrens.

Als größte Herausforderungen des neuen Jahres für den Arbeitsmarkt sieht Behrens neben der Pandemie die Demografie, den Strukturwandel mit tiefgreifenden Veränderungen in der Automobilindustrie sowie die Digitalisierung. "Aufgrund der Alterung der Erwerbsbevölkerung und dem damit verbundenen Ersatzbedarf in vielen Unternehmen, werden die Chancen für Fachkräfte und junge Menschen in Thüringen aber auch 2021 weiterhin gut bleiben", versicherte Markus Behrens.

Im Dezember gingen bei den Arbeitsagenturen in Thüringen 1600 Anzeigen auf Kurzarbeit für rund 14.200 Beschäftigte ein. Das betraf vor allem Unter- nehmen des Einzelhandels, der Gastronomie und des Beherbergungsgewerbes. Im Zeitraum von März bis Dezember erfassten die Agenturen insgesamt 30.800 Anzeigen auf Kurzarbeit für 343.900 Beschäftigte.

Im Jahresdurchschnitt 2020 waren in Thüringen 66.700 Frauen und Männer arbeitslos gemeldet, rund 7600 mehr als noch ein Jahr zuvor. Auch die durchschnittliche Arbeitslosenquote lag im vergangenen Jahr mit 6,0 Prozent um 0,7 Prozentpunkte über jener des Jahres 2019. Dagegen ging die Arbeitskräftenachfrage binnen Jahresfrist zurück.