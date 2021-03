Thüringer Betriebsärzte-Projekt sind bundesweites Vorbild

Erfurt. Barmer zieht bei virtueller Jahrestagung der Arbeitsmediziner eine positive Bilanz des Projektes „Gesund arbeiten in Thüringen“. Betriebsärzte seien in der Pandemie besonders wichtig.

„Wir wären mit der betriebsärztlichen Versorgung noch längst nicht so weit, wenn es das Projekt ,Gesund arbeiten in Thüringen‘ nicht gegeben hätte“, lobte Hans Drexler, Präsident der Deutschen Gesellschaft für Arbeitsmedizin und Umweltmedizin (DGAUM), zur Eröffnung der 61. Wissenschaftlichen Jahrestagung der Gesellschaft. Bis Samstag, 20. März, wollen rund 800 Teilnehmer per Videokonferenzen Themen wie Arbeitsschutz in der Pandemie, Betriebliches Gesundheitsmanagement und Psychische Belastungen am Arbeitsplatz diskutieren. Alle aktuellen Entwicklungen im Corona-Liveblog