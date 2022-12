Thüringer Experten beraten am Dienstag zur Grundsteuer

Erfurt. Ministerium bietet am 13. Dezember eine Telefonsprechstunde an

Rund 600.000 Grundsteuererklärungen sind aktuell in den Thüringer Finanzämtern eingegangen. Das entspricht einer Quote von rund 48 Prozent, denn erwartet werden etwa 1,25 Millionen Erklärungen. Experten aus dem Thüringer Finanzministerium beantworten am heutigen Dienstag, 13. Dezember 2022, zum letzten Mal in diesem Jahr telefonisch Fragen zum Thema Grundsteuer. Die Telefonsprechstunde findet von 9 bis 11 Uhr sowie danach von 14 bis 16 Uhr statt.

Für Fragen zur Erklärungsabgabe und zum Online-Finanzamt Elster sowie zur Anforderung von Papiervordrucken wählen Sie bitte

0361 57 3611 901

0361 57 3611 902

0361 57 3611 903.

Für fachliche Fragen zur Grundstücksart Grundvermögen (Einfamilienhaus, Mehrfamilienhaus, Geschäftsgrundstücke oder gemischt-genutzte Grundstücke) wählen Sie die Rufnummern

0361 57 3611 904

0361 57 3611 906

Für Fragen zum land- und forstwirtschaftlichen Vermögen wählen Sie bitte die Rufnummer

0361 57 3611 905

Die Schritt-für-Schritt-Anleitungen können auf https://grundsteuer.thueringen.de unter der Rubrik „Abgabe der Erklärung“ heruntergeladen werden.