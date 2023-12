Der jährliche Rentenbescheid sorgt immer wieder für Diskussionen. Das Vertrauen in die gesetzliche Rente ist in Thüringen besonders niedrig.

Altersvorsorge Thüringer haben wenig Vertrauen in die Rente

Erfurt Für die Altersvorsorge setzen die Thüringer auf Sparbuch und Bargeld. Aktien und Immobilien sind dagegen wenig gefragt.

Nur 13 Prozent der Thüringer vertrauen für ihre Altersvorsorge auf die gesetzliche Rente. Das ist der bundesweit niedrigste Wert, ergab eine repräsentative Analyse der HDI Versicherungen. Nur in Bayern ist der Wert genauso schlecht. Der bundesweite Durchschnitt liegt bei 17 Prozent, Spitzenreiter ist Bremen, allerdings beträgt der Wert in der Hansestadt auch nur 22 Prozent. Bei der ersten Umfrage zu diesem Thema vor drei Jahren verließen sich noch 19 Prozent auf die Rente.

Kein Interesse an Aktien

Auch beim Thema Aktien und Fonds liegt Thüringen am Ende der Skala: Nur 17 statt bundesweit 22 Prozent der Befragten haben Vertrauen in Wertpapiere als Altersvorsorge. Nur in Sachsen-Anhalt ist die Skepsis ebenso ausgeprägt.

Auf Höhe des bundesweiten Durchschnitts bewegen sich die Thüringer bei der Frage nach dem Eigenheim als Altersvorsorge – mit 41 Prozent ist in diesem Sektor die Zustimmung am größten.

Selbst die eigenen vier Wände wanken

Dennoch ist der bundesweite Vertrauensverlust ins Eigenheim auch in Thüringen bemerkenswert: 2020 lag der Wert hier noch bei 48 Prozent. „Immobilien verlieren seit inzwischen vier Jahren kontinuierlich ihren Nimbus als sichere Altersvorsorge der Deutschen“, erklärt Jens Warkentin, Vorstandsvorsitzender von HDI Deutschland. Bundesweit sank das Vertrauen in die eigenen vier Wände zur Absicherung im Alter von 51 auf 42 Prozent.

Nur Bares ist Wahres

Ganz konservativ sind die Thüringer bei den Sparkonten. Hier liegt der Freistaat mit 21 Prozent Vertrauen an zweiter Stelle im Bundesländer-Ranking, obwohl die Erträge hier eher niedrig sind. Nur Berlin hat mit 22 Prozent einen höheren Wert.

Nur Bares ist Wahres: 22 Prozent der befragten Thüringer setzen auf Bargeld, das bedeutet Platz 3 im Bundesvergleich. Höher ist der Wert nur in Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen-Anhalt mit jeweils 24 Prozent.

Für die Analyse wurden bundesweit 4000 Berufstätige befragt, in Thüringen 219.

