Thüringer Handwerk plädiert für Soforthilfen ohne lange Prüfung

Thüringens Handwerker benötigen in der aktuelle Krise eine schnelle und unbürokratische Hilfe durch die Landesregierung. Das Bemühen der Regierung, auf die sich verschärfende Situation vieler Betriebe zu reagieren und Lösungen zu suchen, sei durchaus erkennbar, erklärten die Präsidenten der Handwerkskammern in Gera, Suhl und Erfurt. Allerdings sei das Ganze immer noch zu bürokratisch und zu langsam, kritisieren die Kammerchefs. Alle aktuellen Infos im kostenlosen Corona-Liveblog

„Wir brauchen jetzt schnellstmöglich in Thüringen klare Signale für die vielen kleinen und mittelständischen Unternehmen, insbesondere im Handwerk“, heißt es in einer gemeinsamen Erklärung der Kammerpräsidenten. Viele Existenzen von Betriebsinhabern, deren Beschäftigten und deren Familien stünden aktuell auf dem Spiel. Deshalb müssten die Nothilfegelder jetzt und ohne jeglichen Zeitverzug fließen. Die Handwerker hätten laufende Kosten, aber keine Einnahmen mehr, verwiesen die Kammerchefs auf geschlossene Friseur- und Kosmetiksalons.

Tiefensee: „Kammern rennen bei uns offene Thürinen ein“

Thüringen müsse sich am Soforthilfeprogramm des Freistaats Bayern orientieren, fordert das Handwerk. Das von Wirtschaftsminister Wolfgang Tiefensee (SPD) angekündigte Hilfsprogramm gehe in die richtige Richtung, allerdings müsse die Antragsstellung vereinfacht werden. Notwendig sei ein Formular mit maximal zwei Seiten. Zudem soll nach dem Willen der Kammerchefs das Geld fließen, ohne eine aufwendige und zeitraubende Prüfung der Unterlagen. Um das Vertrauen der Unternehmer in die Politik zu erhalten, seien umfassende Informationen seitens der Landesregierung notwendig, etwa zur geplanten Dauer von einschränkenden Maßnahmen, mahnen die Kammerpräsidenten. Gelinge dies nicht, drohe eine Flut von Geschäftsaufgaben und Insolvenzen.

„Die Kammern rennen bei uns offene Türen ein. Ich kann die Ungeduld mehr als verstehen, die Kritik nicht“, sagte Tiefensee (SPD) dieser Zeitung. Alles sei besprochen worden. „Das klare Signal an die Wirtschaft lautet, der Schutzschirm wird nach Zustimmung durch das Kabinett gespannt.“ Das Sofortprogramm soll Tiefensee zufolge für Betriebe bis zu 50 Mitarbeitern in der gewerblichen Wirtschaft gelten, aber auch für Architektur- und Ingenieurbüros, für Forschung und Entwicklung, Werbung und Marktforschung, sonstige freiberufliche, wissenschaftlichen und technische Tätigkeiten, sonstigen Unterricht, kreative, künstlerische und unterhaltende Tätigkeiten.

Die Landesregierung arbeite mit Hochdruck daran, die notwendigen finanziellen und rechtlichen Voraussetzungen zu schaffen. Dabei werde so unbürokratisch vor wie möglich vorgegangen. „Dennoch leben wir nicht in einem rechtsfreien Raum: Die Vorstellung, dass sich quasi auf Zuruf dreistellige Millionenbeträge verteilen ließen, ist unseriös“, so Tiefensee.

CDU-Fraktionschef Mario Voigt begrüßte den Beschluss: "Wir hatten uns schon am Mittwoch mit diesen Forderungen an die Landesregierung gewandt. Für die Unternehmen zählt jeder Tag."

Hilfen für das Handwerk in Zahlen

Das Geld sollte laut Handwerk binnen einer Woche als Entschädigung und ohne Rückzahlungsverpflichtung ausgezahlt werden – und zwar gestaffelt:

bis 5 Erwerbstätige 5000 €

bis 10 Erwerbstätige 7500 €

bis 50 Erwerbstätige 15.000 €

bis 250 Erwerbstätige 30.000 €

