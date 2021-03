Michaela Jahn bewirtet derzeit keine Gäste in der Jenaer Gaststätte „Zur Noll“. Dafür ist im Biergarten ein Testzentrum eingerichtet.

Der Biergarten im Hotel „Zur Noll“ in Jena ist aufgeräumt und fein gemacht. Allerdings nicht, um dort Gäste zu empfangen und zu bewirten. „Im Garten wurde ein Corona-Schnelltestzentrum eingerichtet“, berichtet Michaela Jahn. So würde dieser in den nächsten Tagen zumindest sinnvoll genutzt, wenn auch nicht für den eigentlichen Zweck. Alle aktuellen Entwicklungen im Corona-Live-Blog