Thüringer Reparaturbonus: Landeszuschuss zur Reparatur von Elektrogeräten wird gut genutzt

Handy, Geschirrspüler oder Waschmaschine wegwerfen oder reparieren? Die Entscheidung bei Elektrogeräten soll den Thüringern mit einem Reparaturbonus erleichtert werden. So funktioniert es.

Thüringens staatliche Zuschüsse zu den Reparaturkosten von Elektrogeräten kommen bei den Verbrauchern gut an. Innerhalb von zwei Monaten sind nach Angaben der Verbraucherzentrale rund 4800 Anträge auf Auszahlung des Reparaturbonus beispielsweise für Geschirrspüler, Waschmaschinen, Kaffeemaschinen oder Handys eingegangen.

Knapp 3200 davon seien positiv entschieden worden, rund 580 wurden abgelehnt unter anderem, weil die vorlegten Unterlagen unvollständig waren. Derzeit lägen noch fast 1100 Anträge zur Bearbeitung vor.

Thüringen will Elektroschrott verringern

Das Programm Reparaturbonus, mit dem das Land den Elektromüll verringern will, war nach Angaben des Umweltministeriums Mitte Juni in die dritte Runde seit 2021 gegangen. Übernommen würden bis zur Hälfte der Kosten maximal 100 Euro pro Thüringerin und Thüringer im Jahr.

Partner sei dabei erneut die Verbraucherzentrale Thüringen. Durch eine verbesserte personelle Ausstattung sei dort der Antragsberg, der nach dem Neustart des Programms entstand, bereits verkleinert worden. Die Bearbeitungszeit für Anträge liegt laut Verbraucherzentrale derzeit im Schnitt bei drei Wochen.

So viel Geld ist noch im Topf

Ausreichend Geld für die Bonuszahlungen sei noch vorhanden, sagte ein Ministeriumssprecher. Insgesamt sei das Programm in diesem Jahr mit 600.000 Euro vom Land ausgestattet. Bisher seien davon gut 240.000 Euro in Anspruch genommen worden. Durchschnittlich seien bei der mit Belegen nachgewiesenen Reparatur eines Elektrogeräts rund 76 Euro an staatlichem Zuschuss geflossen.

Thüringen setze sich laut Ministeriums dafür ein, dass Elektrogeräte künftig so konstruiert und gefertigt werden, dass sie besser repariert werden können. Den Reparaturbonus gebe es in keinem anderen Bundesland in Deutschland.

Für Reparaturen in Werkstätten, Fachmärkten oder bei Kundendiensten muss die Rechnungssumme, die online per Antrag bei der Verbraucherzentrale eingereicht wird, mindestens 50 Euro betragen, um den Bonus zu erhalten. In Repair-Cafés, wo in der Regel Ersatzteile gekauft werden müssen, seien es 25 Euro.

