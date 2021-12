TV-Talk „Am Anger“: Unabhängiger Journalismus in Thüringen ist kostbar

Erfurt. Beim Talk „Am Anger“ von Thüringer Allgemeine und Salve-TV geht es um die Zukunft und Herausforderungen der Zeitungen.

Wie wichtig ist guter und unabhängiger Lokaljournalismus? Beim Talk „Am Anger“ von Thüringer Allgemeine und dem Regionalsender Salve-TV zur Zukunft der Zeitungen verweist Medienforscher Christopher Buschow von der Bauhaus-Universität Weimar dazu auf bedrohliche Erkenntnisse aus Regionen in den USA, in denen es keine Berichterstattung über lokale Themen mehr gibt. Die Menschen seien in solchen Zeitungswüsten schlechter informiert, gingen seltener zur Wahl und die Korruption unter politischen und wirtschaftlichen Eliten steige. Desinformation und Fakenews nähmen zu. Damit aber Journalismus seinen Aufgaben gerecht werden könne, nämlich zu informieren, zu Wahlentscheidungen zu befähigen und die Mächtigen zu kontrollieren und zu kritisieren, müsse er auskömmlich finanziert werden. Das aber werde in Zeiten von sinkenden Auflagen und Anzeigenerlösen schwieriger, sagte Michael Tallai, Geschäftsführer von Funke Medien Thüringen.

Neue digitale und multimediale Verbreitungsformen

Um genau diese Schwierigkeiten und daraus entstehende Herausforderungen für Redaktionen und Verlage geht es in der spannenden Talk-Runde mit den Moderatoren Jan Hollitzer, TA-Chefredakteur, und Klaus-Dieter Böhm vom Medienpartner Salve-TV. Zeitungen zu drucken und wie von den überwiegend älteren Lesern erwartet rechtzeitig zum Frühstück in die Briefkästen zu bringen, verursache nicht zuletzt infolge des Mindestlohnes immense Kosten. Gleichzeitig müsse dem Informationsbedürfnis jüngerer Leser mit neuen digitalen und multimedialen Verbreitungsformen entsprochen werden. Verlage müssten aktuell beides parallel schaffen und dabei schon heute in die Zukunft denken. An Redaktionen und journalistischen Inhalten zu sparen, sei keine Option. In den Newsrooms finde die Wertschöpfung statt. Unabhängig recherchierte Nachrichten seien das Kern- und Markengeschäft von Lokalzeitungen und ein Alleinstellungsmerkmal, auf dem Anschlussaktivitäten der Verlage wie Anzeigen, Veranstaltungen oder Ticketjobs auch in der Zukunft aufbauten. Als Verlagshaus stehe Funke bei allen neuen Geschäftsmodellen für das Bekenntnis zum Journalismus, so Michael Tallai.

Vertrauen gedruckter Zeitungen im Digitalen aufbauen

Dafür kämen Redaktionen nicht umhin, sich noch stärker an Nutzungsbedürfnissen und Lebensalltag ihrer Leser zu orientieren, ohne ihnen nach dem Munde zu schreiben. Vor allem junge Leser erwarteten, Nachrichten nicht suchen zu müssen, sondern dass diese sie finden. Das Vertrauen gedruckter Zeitungen müsse man sich im Digitalen aufbauen, sagte Jan Hollitzer. Mit Podcasts und Newslettern bewege man sich bereits auf neuem Terrain. Neben Innovationen und Investitionen gehe es um journalistische Qualität und den praktischen Nutzen von Informationen, die Menschen brauchten, um in ihrem Lebensumfeld mitreden zu können. Dabei dürfe man sich nicht von Angeboten auf Internetportalen wie Instagram den Rang ablaufen lassen, denen man Unabhängigkeit, Gründlichkeit und Verlässlichkeit guter Recherchen voraus habe. Der wirtschaftliche Erfolg werde auch davon abhängen, ob man es schaffe, künftig auch mit digitalen und diversifizierten Nachrichtenprodukten ausreichend Geld zu verdienen.

Ein Geschäftsfeld für die Zukunft sieht die Runde in der Vermarktung der Content-Archive. Täglich kämen Informationen aus Politik, Wirtschaft, Kultur, Tourismus und Sport hinzu. Diesen Schatz gelte es zu heben. In Medienstudiengängen würden viele Menschen ausgebildet, die gern mitmachen würden, versicherte Christopher Buschow.

Der Talk wird am Mittwoch, dem 15. Dezember um 18.20 Uhr, das erste Mal bei Salve-TV ausgestrahlt und mehrmals wiederholt. Abrufbar ist er auch unter www.salve.tv.