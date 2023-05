Ungünstiger Produktmix: Gewinn sinkt bei Carl Zeiss Meditec AG in Jena

Jena. Zwar verbucht Carl Zeiss Meditec ein Umsatzwachstum: Warum unterm Strich trotzdem weniger übrig bleibt.

Die in Jena angesiedelte Carl Zeiss Meditec AG hat im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2022/23 den Umsatz um 13,9 Prozent auf 974,5 Millionen Euro gesteigert, aber ein niedrigeres Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) damit erzielt. Jenes sank um 33,4 Millionen Euro auf 143,9 Millionen Euro, teilte das Unternehmen am Dienstag mit.

„Mit dem erzielten Umsatzwachstum sind wir sehr zufrieden, denn im ersten Halbjahr 2022/23 waren wir noch immer stark von den Auswirkungen der Covid-19-Pandemie in China sowie den angespannten Lieferketten betroffen“, sagt der Vorstandschef Markus Weber. Unter den erschwerten Bedingungen sei es gelungen, weiteres Wachstum im zweistelligen Bereich zu generieren.

Zeiss Meditec will hohen Auftragsbestand abbauen

Nun wolle sich das Unternehmen darauf konzentrieren, Lieferzeiten für die Kunden zu reduzieren und den hohen Auftragsbestand abzubauen. „Gleichzeitig werden unsere strategischen Investitionen in Forschung und Entwicklung mit hoher Geschwindigkeit fortgesetzt“, sagt Weber. Unter anderem investiert die Gesellschaft in die Digitalisierung, die eine bessere Vernetzung der medizinischen Geräte erlaubt.

Markus Weber ist Vorstandschef der Carl Zeiss Meditec AG. Foto: Manfred Stich/Zeiss

Die rückläufige Entwicklung beim operativen Ergebnis resultiere aus einem schwächeren Produktmix aufgrund eines niedrigeren Anteils an Verbrauchsmaterialien zu Beginn des Geschäftsjahres, unter anderem im Zusammenhang mit der Covid-19-Pandemie in China. Weiterhin wirkten sich auch höhere Beschaffungskosten im Zusammenhang mit angespannten weltweiten Lieferketten und allgemein steigende Lohnkosten nachteilig aus, teilte die Gesellschaft mit.

Plus in USA, Südeuropa, Indien und Südostasien erzielt

Stark gewachsen sind die Geschäfte in den USA, in Südeuropa, in Indien und Südostasien. Die Kernmärkte Deutschland, Frankreich, Spanien und Großbritannien verzeichneten ein stabiles Wachstum. Die Märkte Japan und Südkorea verliefen dahingegen leicht rückläufig.

Im zweiten Geschäftshalbjahr plant die Carl Zeiss Meditec AG eine Fortsetzung der hohen strategischen Investitionen in Vertrieb und Marketing sowie Forschung und Entwicklung. Der Absatz an Verbrauchsmaterialien soll sich gegenüber dem ersten Halbjahr 2022/23 wieder deutlich verbessern. Der Vorstand peilt einen Jahresumsatz von 2,1 Milliarden Euro an. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern soll im Bereich zwischen 357 und 420 Millionen Euro liegen.

Intershop fährt erneut Minus ein: Nun gibt es einen Hoffnungsschimmer