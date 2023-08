Verdi erhöht Druck: Mitarbeitende im Erfurter Einzelhandel sollen streiken

Erfurt. Am Freitag ruft die Gewerkschaft Verdi zu Warnstreiks im Erfurter Einzelhandel auf. Gefordert wird mehr Lohn, um die Inflation auszugleichen.

Kunden müssen sich am Freitag auf Streiks im Einzelhandel in Erfurt einstellen. Wie die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi in einer Meldung schreibt, sollen Beschäftigte in verschiedenen Einzelhandelsunternehmen in Thüringen in den Arbeitskampf treten. Die Ausstände seien eine Antwort auf die nach drei Verhandlungsrunden gescheiterten Tarifrunden des Einzel- und Versandhandels in Thüringen, Sachsen und Sachsen-Anhalt.

„Die steigenden Preise vor allem für Nahrungsmittel und Energie haben viele Einzelhandelsbeschäftigte in arge Bedrängnis gebracht, während sie für ihre Arbeitgeber Rekordumsätze erwirtschaftet haben. In dieser prekären Situation versuchen sich die Unternehmen ihrer sozialen Verantwortung für die Beschäftigten zu entledigen, indem sie sich mit einem Dumpingtarifabschluss aus der Affäre ziehen wollen. Doch damit kommen sie nicht durch!“, so Matthias Adorf, Gewerkschaftssekretär bei ver.di Thüringen für den Fachbereich Handel.

Die Gewerkschaft fordert für ihre Arbeitnehmer eine Anhebung des Stundenlohns um 2,50 Euro über 12 Monate. Die Arbeitgeberseite wollen jedoch maximal eine geringere Erhöhung gestreckt auf zwei Jahre bieten.

Für Freitag ist um 10 Uhr eine Streikkundgebung auf dem Anger geplant. Anschließend soll durch die Stadt gelaufen werden. Welche Händler vom Ausstand betroffen sein werden, teilte Verdi nicht mit.

