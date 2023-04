Schlangen hatten sich nach dem Warnstreik am Hamburger Flughafen vor dem Sicherheits-Check gebildet. Nun ruft Verdi für Montag erneut zu einem Warnstreik auf, diesmal am Flughafen Berlin-Brandenburg.

Tarife Verdi ruft zu Warnstreik am Flughafen Berlin-Brandenburg auf

Berlin Die Gewerkschaft Verdi hat für Montag zu einem Warnstreik am Flughafen Berlin-Brandenburg aufgerufen. Der Ausstand der Beschäftigten im Luftsicherheitsbereich, in der Fluggastkontrolle und der Personal- und Warenkontrolle beginne um 3.30 Uhr und ende um Mitternacht, teilte Verdi am Samstagmorgen mit.

