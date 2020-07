Versprechen am Sterbebett: Marcus Bauer führt Firma seines toten Freundes in Gera weiter

Seit vier Jahren steht Marcus Bauer an der Spitze der „Korrekt“ Haus- und Grundstücksverwaltungs GmbH Gera. Er hatte seinem Freund Andreas Günzel am Sterbebett versprochen, dass er dessen Firma weiterführen werde. Bauer, von Hause aus gelernter Industriekaufmann, hatte zuvor eine eigene Büro-Service-Firma geleitet und war vor dem Tod des Freundes als Vize ins Unternehmen gewechselt.

Als Quereinsteiger wollte er sich allerdings noch einmal weiterbilden, sich quasi ein theoretisches Fundament schaffen. Und so begann er im September 2018 den Studiengang „Geprüfter Immobilienfachwirt“ an der Industrie- und Handelskammer Ostthüringen (IHK) in Gera. Nach knapp zwei Jahren und 500 Unterrichtsstunden nahm der 34-Jährige gestern gemeinsam mit sechs weiteren Absolventen sein Bachelorzeugnis entgegen.

Bachelor-Studium war alles andere als leicht

Das Studium sei alles andere als leicht gewesen, sagt er. „Zwischendrin habe ich schon mal gedacht: Hätte ich gewusst, welches Lernpensum auf mich zukommt, hätte ich es wohl nicht begonnen.“

Marcus Bauer hatte schon vor dem Studium als Chef von 26 Mitarbeitern und Vater einer kleinen Tochter einen gut gefüllten Tag. Mit Studienbeginn kamen noch einmal bis zu dreieinhalb Stunden täglich berufsbegleitender Unterricht beziehungsweise selbstständiges Lernen hinzu. Sechs Tage vor der mündlichen Prüfung wurde obendrein seine zweite Tochter geboren. „Ohne mein Team hätte ich das nicht geschafft“, betont der Geschäftsführer.

Der IHK-Studiengang richtet sich an Leute, die bereits im Immobilienbusiness arbeiten. Im Jahr 2018 wurde das Ausbildungsangebot modernisiert: Der Unterricht wurde stärker auf die Bedürfnisse der berufstätigen Studenten ausgerichtet.

Neben klassischem Präsenzunterricht wurde das Online-Segment deutlich ausgebaut. Rund 120 Stunden werden seither durch Webinare abgedeckt – und das deutlich vor dem Corona-Lockdown. Außerdem startete die IHK Ostthüringen hierfür eine Kooperation mit der Industrie- und Handelskammer in Halle.

Branche spürt Auswirkungen der Corona-Krise

Marcus Bauer ist heilfroh, dass er den Studiengang trotz aller Belastung durchgezogen hat. Er schätzt, dass dieser Abschluss künftig in der Immobilienwirtschaft Pflicht sein wird.

Gegenwärtig leidet auch seine Branche unter der Corona-Krise. „Wer nicht unbedingt muss, zieht derzeit nicht um“, erläutert der Firmenchef. Zu unsicher sei die Zukunft für viele Bürger. Das Makler-Gewerbe sei deshalb stark zurückgegangen. „Vor Corona hatten wir vier bis sechs Auswärtstermine am Tag“, unterstreicht Marcus Bauer, „jetzt sind es vier bis sechs in der Woche“.

Auch er musste einen Teil seiner Mitarbeiter in Kurzarbeit schicken sowie eine Teilzeitkraft entlassen. Momentan verwaltet sein Unternehmen 1500 Immobilieneinheiten.

Studiengang „Geprüfter Immobilienfachwirt“

Inhalte des IHK-Studiums: Unternehmenssteuerung und Kontrolle, Immobilienbewirtschaftung, Bauprojektmanagement sowie Marktorientierung und Vertrieb, Maklertätigkeit

Studienumfang: 500 Unterrichtsstunden, davon 120 Stunden Webinare

Abschluss: Bachelor

Nächster Studienbeginn: April 2021