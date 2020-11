Vier Top-Azubis kommen aus Thüringen

Vier junge IHK-Fachkräfte aus Thüringen gehören zu Deutschlands Top-Azubis: Sattlerin Jasmin Hartenstein (Metz Industrie und Handel Saalfeld), Industriekeramiker Christopher Horack (Porzellanfabrik Hermsdorf), Fachkraft für Möbel-, Küchen- und Umzugsservice Florian Klöppel (Starke Möbeltransporte Gera) und Fluggerätmechaniker Jonas Willmann (N3 Engine Overhaul Services Arnstadt).

Gewöhnlich ehrt der Deutsche Industrie- und Handelskammertag (DIHK) die Bundesbesten jährlich in einer großen Veranstaltung mit Moderatorin Barbara Schöneberger. Doch 2020 musste sie wegen Corona ebenso ausfallen wie die Festveranstaltungen der regionalen Kammern. Und so würdigt die IHK Ostthüringen ihre immerhin drei Spitzen-Absolventen heute in kleiner Runde in Gera. Mitte Dezember ist eine ähnliche Veranstaltung bei der IHK Südthüringen in Suhl geplant. In diesem Jahr schlossen insgesamt mehr als 6000 Thüringer Auszubildende ihre IHK-Lehrberufe erfolgreich ab: in Erfurt knapp 3000, in Gera 2100 und in Suhl gut 1000 Absolventen.

Top-Azubi Christopher Horack studiert zwar inzwischen Werkstofftechnik an der Ernst-Abbe-Hochschule in Jena. Dennoch arbeitet er auch weiterhin im Nebenjob für seinen Ausbildungsbetrieb. Denn nach dem Studium möchte er wieder ganz zur Porzellanfabrik Hermsdorf zurückzukehren.

Für die Porzellanfabrik ist der junge Mann sicherlich ein Glücksgriff

Schon seit dem Abitur ist er dem Unternehmen verbunden, jobbte bereits in den Ferien dort. „Keramik ist ein sehr interessanter Werkstoff“, sagt der 24 Jahre alte Industriekeramiker. Für die Porzellanfabrik ist der junge Mann sicherlich ein Glücksgriff. In der Branche wird Nachwuchs dringend gesucht.

Obwohl Jasmin Hartenstein während ihrer Lehre Ausbildungsbetrieb und -ausrichtung gewechselt hat, gelang es ihr, wegen ihrer guten Leistungen die Lehrzeit auf 2,5 Jahre zu verkürzen. Zunächst hatte die Pferdeliebhaberin ihr Fachabitur absolviert und danach in Magdeburg die Ausbildung zur Reitsportsattlerin begonnen. Als ihre Mutter jedoch erkrankte, zog es die gebürtige Plauenerin zurück in die Nähe ihrer Heimatstadt. Die Lehre konnte sie in Saalfeld bei der Sattlerei und Polsterei von Silvio Metz fortsetzen, dort allerdings in der Fachrichtung Fahrzeugsattlerei. Mittlerweile lebt Jasmin Hartenstein in Cochem an der Mosel. Sie „möchte noch einmal etwas Neues versuchen“. Was genau, sei noch nicht spruchreif. Dennoch kann sie die Sattler-Lehre „jedem mit handwerklichem Geschick“ empfehlen. „Der Beruf ist sehr kreativ, allerdings sollte man gern an der Nähmaschine sitzen und viel Geduld haben“, sagt die 21-Jährige. Ihre größte Herausforderung in der Lehre war das Prüfungsstück: das Design eines Autositzbezugs. Es sollte die Prüfer umhauen. Und tatsächlich kam ihr schwarz-gelber Bezug richtig gut an.

IHK Gera bietet 155 Ausbildungsberufe an

Wer noch einen Ausbildungsplatz sucht, sollte „direkt auf die Unternehmen zugehen“, teilt die IHK Gera mit. „Diese sind bei geeigneten Bewerbern bereit, noch einen Ausbildungsplatz zur Verfügung zu stellen.“ Und auch für das Ausbildungsjahr 2021 seien bereits offene Stellen in der IHK-Lehrstellenbörse inseriert. Die IHK Gera bietet 155 Ausbildungsberufe an, die IHK Erfurt 139 und die IHK Suhl 130.