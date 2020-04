Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Virtueller Einkaufsbummel: Mediengruppe Thüringen stellt Lesershop für alle zur Verfügung

Das Coronavirus hat das Geschäftsleben in zahlreichen Bereichen stillgelegt. So müssen etwa die Türen vieler Geschäfte geschlossen bleiben. Die Mediengruppe Thüringen (MGT) stellt Händlern deshalb ihren Lesershop als Verkaufsplattform zur Verfügung und übernimmt zu großen Teilen die Kundenkommunikation sowie die Abwicklung.

„Mit unserer Initiative möchten wir den lokalen Einzelhandel in diesen schwierigen Zeiten unterstützen und einen Teil dazu beitragen, dass dessen Umsätze nicht komplett wegbrechen“, sagt MGT-Geschäftsführer Michael Tallai.

Erfurter Modehaus Papenbreer nutzt Lesershop

Zu den ersten Interessenten, die das Angebot nutzen, zählt etwa das bekannte Erfurter Modehaus Papenbreer. Die Händler erhalten auf lesershop-thueringen.de ihren eigenen Shopbereich, in dem ihre Produkte von den Experten der Mediengruppe eingestellt und beworben werden.

Die Kunden wiederum können sich ihre Lieblingsprodukte dort bequem anschauen, auswählen — und natürlich via Telefon oder Internet bestellen. „Wir sind dankbar, dass die Mediengruppe Thüringen uns die Möglichkeit gibt, im Lesershop einen Teil unseres Sortiments präsentieren zu können“, sagt Geschäftsführer Sebastian Papenbreer. Letztendlich ersetze der Onlinehandel zwar nicht das gute inhabergeführte Fachgeschäft, welches zur Attraktivität der Innenstadt beiträgt. „Aber in der für uns alle äußerst schwierigen Zeit ist es eine gute Alternative weiterhin mit unseren Kunden in Kontakt zu bleiben“, so Papenbreer.

Lesershop hilft auch bei der Abwicklung

Die Rechnungslegung und deren Absicherung übernimmt dabei komplett die MGT. Lediglich um den Versand und eventuelle Retouren müssen sich die Geschäfte kümmern. „Wir würden uns freuen, wenn sich möglichst viele Händler beteiligen, damit sie ihre Ladenlokale in den Innenstädten auch nach der Krise wieder öffnen können“, wirbt Tallai für das Projekt.

Mehr unter: lesershop@mediengruppe-thueringen.de