Von Ferienjob bis Karriere-Chance – Jobmessen finden zeitgleich im November statt

Geplant sind die beiden Veranstaltungen in zwei separaten Hallen des Messegeländes am Mittwoch und Donnerstag, 11. und 12. November. Das kündigten die Arbeitsagentur Erfurt, die Handwerkskammer Erfurt und die Industrie- und Handelskammer (IHK) Erfurt als Veranstalter der Ausstellungen an.

Auf der Schau „Jobfinder“ in der Messehalle 3 präsentieren sich demnach Unternehmen, Institutionen, Universitäten, Fachhochschulen, Berufsakademien und Zeitarbeitsfirmen mit ihren Angeboten. Im Mittelpunkt steht dabei die Vermittlung von Mini- oder Ferienjobs, aber auch Interessenten an Praktika werden dort fündig. Über 50 Aussteller haben sich zu der Messe, die auch als Karrierebörse dient, bereits angemeldet.

Geöffnet hat die Messe „Jobfinder“ – ebenso wie das „Forum Berufsstart“ – am 11. November von 11 bis 19 Uhr und am 12. November von 10 bis 14 Uhr. Die, nach Angaben der Veranstalter, größte Berufsorientierungsmesse in Mitteldeutschland, findet als „Forum Berufsstart“ dieses Mal in der Messehalle 2 statt. Hier beraten kleine, mittelständische und große Unternehmen angehende Schulabgänger zu Ausbildungs- und Studienmöglichkeiten. Für die Berufsorientierungsmesse haben sich schon über 125 Firmen und Einrichtungen als Aussteller angemeldet. Dennoch gibt es aktuell noch einige freie Standflächen in den beiden Erfurter Messehallen. Insgesamt stehen laut IHK Erfurt rund 14.000 Quadratmeter Hallenfläche zur Verfügung.

Das biete genug Raum zur Präsentation und zur gezielten Personalauswahl. Firmen und Institutionen können an beiden Tagen ihre freien Ausbildungs- und Arbeitsplätze, Studienmöglichkeiten, Praktika, Weiter- und Fortbildungsangebote sowie Minijobs vorstellen. Um sich noch einen der freien Standplätze zu sichern, ist laut den Veranstaltern eine Anmeldung bis Ende September von Vorteil.