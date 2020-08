In Niedersachsen ist im Kreis Helmstedt der Verdächtige in der VW-Abhöraffäre tot aufgefunden worden.

Rottorf. Der Verdächtige in der VW-Abhöraffäre wurde tot in einem brennenden Auto gefunden. Zuvor gab es einen Brandanschlag auf sein Haus.

Eine dramatische Wendung gibt es bezüglich einer Leiche, die am Montagabend in einem brennenden Auto in dem kleinen Ort Rottorf (Kreis Helmstedt) entdeckt wurde: Nach gesicherten Informationen der „Braunschweiger Zeitung“ soll es sich bei dem Toten um den VW-Mitarbeiter handeln, der als Verdächtiger in der Prevent-Abhöraffäre gilt.