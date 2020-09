Jena. Wegen des ganztägigen Streiks sind in Jena am Dienstag weder Busse noch Straßenbahnen unterwegs. Neben gähnender Leere an Haltestellen gab es nur wenig positive Worte für die Streikenden.

Warnstreik in Jena: Begeisterung in Bevölkerung hält sich in Grenzen

Noch bis 24 Uhr geht der Warnstreik für einen bundesweiten Rahmentarifvertrag für die Beschäftigten des Nahverkehrs. Auch in Jena wird gestreikt. Seit drei Uhr stehen vor dem Gelände des Jenaer Nahverkehrs in der Keßlerstraße in Burgau und vorm Straßenbahn-Depot in der Dornburger Straße Streikposten, zusammen mit Vertretern der Gewerkschaft ver.di.