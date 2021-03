Warten auf die Mallorca-Welle: Thüringens Reisebranche hofft auf Normalisierung

Mallorca ist kein Risikogebiet mehr. Fachleute rechnen mit einem Ansturm auf die Insel, gerade zu Ostern. Doch in Thüringer Reisebüros sind Buchungen noch selten (Archivbild).

Seit fast 44 Jahren ist Silke Punthöler-Aydin in der Reisebranche tätig. Sie hat beruflich viel erlebt und auch überstanden: 09/11, Aschewolke, Arabischer Frühling, verschiedene Airline-Pleiten. Doch dieses Corona-Virus treffe die Branche mit einer unvergleichlichen Wucht, deren Auswirkungen nicht nachlassen. Seit über einem Jahr hat sie mit ihrem Reisebüro „Air Voyage City Center“ in Gera „fast null Einnahmen“, musste sogar Provisionszahlungen an Veranstalter zurücküberweisen. Alle aktuellen Entwicklungen im Corona-Liveblog