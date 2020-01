WBG geht in Nordhausen mit Rekordinvestitionen in neues Jahrzehnt

Der größte Wohnungsanbieter Nordthüringens, die Wohnungsbaugenossenschaft Südharz (WBG), wird das neue Jahrzehnt auch mit der größten Investitionssumme ihrer Historie beginnen: Darüber informierten am Donnerstag Sven Dörmann und Steffen Loup als die für die Wohnungswirtschaft und die Finanzen zuständigen Genossenschaftsvorsitzenden. Stolze 21,5 Millionen Euro will die WBG dieses Jahr in ihre knapp 7000 Wohnungen stecken. Zum Vergleich: In den beiden vergangenen Jahren waren es stets etwa 9 Millionen Euro.

Diese Summe der Vorjahre wird allein eine Investition in der Stolberger Straße 91 bis 113 einnehmen. 10 Millionen Euro steckt das Unternehmen hier in den nächsten Bauabschnitt der Komplexsanierung des „Seniorenwohnens am Aueblick“. Seit dieser Woche rollen nicht nur Bagger, sondern auch Kräne und lassen abgerissene Balkonteile über den Hof der Mehrfamilienhäuser schwirren. Die WBG bleibe sich und ihrem Anspruch „lebenslangen genossenschaftlichen Wohnens“ damit treu, freuen sich Dörmann und Loup auf barrierefreie Lösungen, die so für 120 Wohnungen geschaffen werden: Die sollen nämlich nach dem geplanten Bau-Ende im Dezember allesamt per Fahrstuhl über verglaste Balkons erreicht werden, erläuterten beide Vorstände. „Über 2400 unserer Genossenschaftsmitglieder sind über 70, Fahrstühle werden daher immer wichtiger“, unterstreicht Dörmann das Vorhaben.

Ein weiterer Betrag von 2,8 Millionen Euro soll in einen Neubau fließen, nämlich in den des Vorzeigeprojekts „WBGreen One“ in der Stolberger Straße (Ecke Richard-Wagner-Straße), mit dem 14 Wohnungen zu Mietpreisen von maximal 6,65 Euro je Quadratmeter entstehen sollen. Der Clou: eine begrünte Fassade. Eine niederländische Firma, die solche Vorhaben weltweit realisiere, werde sich dieser Bepflanzung annehmen, heißt es aus der WBG. Doch zuvor ist der Spatenstich an der Reihe. „Der wird am 18. Februar erfolgen“, kündigen Dörmann und Loup voller Dankbarkeit gegenüber der Stadtverwaltung an. Allen Unkenrufen unzufriedener Investoren zum Trotz hätte das Stadtplanungsamt sehr lösungsorientiert mitgewirkt, um soziales Wohnen im modernen Gewand mitten in der Stadt zu ermöglichen und dafür Fördermittel zu akquirieren.

Ein noch wichtigerer Punkt im Finanzplan der Genossenschaft ist allerdings nicht der Neubau, sondern die Investitionen in den Bestand. „Unser Ziel ist eine kontinuierliche Steigerung der Wohnqualität“, betonen die Vorstände mit Verweis auf eine dazu entwickelte Strategie für die kommenden zehn Jahre. Allein in diesem Jahr veranschlagt dieser Plan 8 Millionen Euro für laufende Instandhaltungen. So sollen für 100.000 Euro weitere Waschhäuser für Mieter entstehen, eine ebenso hohe Summe in das Wohnumfeld fließen oder mit 250.000 Euro weitere Seniorenbadezimmer geschaffen werden. Zwar gelten Dörmann zufolge 80 Prozent der WBG-Wohnungen als komplett saniert, teils lägen die Arbeiten aber schon einige Jahrzehnte zurück. Zudem will man mit den Qualitätssteigerungen der zuletzt leicht zurückgegangenen Vermietungsquote begegnen. Derzeit liegt diese bei 95,5 Prozent. Der eigene Anspruch an hohe Qualität soll nicht zuletzt durch wohnungsbegleitende Dienstleistungen aufrechterhalten werden. Loup und Dörmann verweisen hier unter anderem auf das Angebot von „WBG-Energie“, mit dem Mieter unter anderem grünen Strom beziehen können.

Ein ähnliches Angebot soll eine Verbesserung der Internetanbindung für Genossenschaftsmitglieder werden. Als „Großprojekt des Jahrzehnts“ mit einer „siebenstelligen Investitionssumme“ bezeichnen Loup und Dörmann die Idee, bis 2030 alle Wohnungen mit Glasfaser-Kabeln auszustatten. Dieses Thema werde immer wichtiger für Mieter. „Allein die neuen Fernsehgewohnheiten durch Streamingdienste wie Netflix und Amazon Prime brauchen starke Übertragungsraten“, nennt Dörmann ein Beispiel. Noch in diesem Jahr sollen erste Wohnungsbestände mit der neuen Kabeltechnik ausgerüstet werden, heißt es aus einem Unternehmen, das darüber hinaus dieses Jahr wieder 200.000 Euro in die Förderung der Südharzer Kultur, den Sport und das gesellschaftliche Engagement stecken will.