Weltneuheit aus Saalfeld kommt ohne Diesel aus: Saugbagger arbeitet vollelektrisch

Foto: RSP GmbH & Co. KG

Kandidat für Thüringer Innovationspreis: Der elektrische Saugbagger vom Typ ESE E von RSP in Saalfeld.

Saalfeld. Saugbagger können Bauarbeiten mit Erdaushub deutlich beschleunigen: Nun haben Thüringer Partner eine innovative Variante entwickelt.

Bei einem Wasserrohrbruch muss in kurzer Zeit der Erdaushub erfolgen. Saugbagger minimieren die Gefahr, andere Leitungen zu beschädigen, indem sie das Erdreich heraussaugen. Diese Fahrzeuge arbeiten auf Dieselbasis.

RSP aus Saalfeld hat den batterieelektrischen Elektrosaugbagger ESE E entwickelt – und kommt mit dieser Innovation unter die Top 20 beim Thüringer Innovationspreis. Im geförderten Verbundprojekt entwickelte das Unternehmen mit der Technischen Universität Ilmenau einen elektrischen Antriebsstrang inklusive Elektromotor für die Laufräder der Hochleistungsventilatoren.

Kooperation mit Unternehmen aus dem Altenburger Land

Die Framo GmbH aus Löbichau (Altenburger Land) stellte eine Lkw-Basis her und realisierte die elektrische Versorgung des Saugaufbaus. Dank dieser Kooperation gelang es RSP, auch alle notwendigen hydraulischen und pneumatischen Medien per elektrischem Antrieb zu versorgen. So entstand der weltweit erste vollelektrisch angetriebene Saugbagger.

Als CO 2 -freie Maschine können die Elektrosaugbagger auch in Innenstädten mit Emissionsverboten arbeiten. Die Geräuschemission sei deutlich reduziert. Der Antrieb erziele einen Wirkungsgrad von 92 Prozent im Vergleich zum Diesel­antrieb mit 40 Prozent, heißt es von RSP.

So lange reicht die Batterieladung

Die nutzbare Batteriekapazität von 460 Kilowattstunden reicht für einen üblichen Arbeitseinsatz eines Saugbaggers von sechs Stunden am Stück, inklusive Saugen, Fahren und Entleeren. Darüber hinaus sei es möglich, den Saugbagger während der Arbeit über ein Kabel mit Strom zu versorgen.

Der Prototyp des elektrischen Saugbaggers vom Typ ESE E. Foto: RSP GmbH & Co. KG

RSP plant die Markteinführung dieser neuen Technologie fürs Jahr 2024. Aufgrund der hohen Produktionsauslastung sei mit der ersten Auslieferung für 2025 zu rechnen. Jedes Fahrzeug ist ein Einzelstück für individuelle Anforderungen.

