Wie eine neugegründete Firma aus Jena Legionellen im Wasser mit Minikügelchen enttarnt

Jena. Die Jenaer Firma FluIDect schafft es unter die Top 20 beim Thüringer Innovationspreis: Die Weltneuheit brauchte einen langen Anlauf.

Der Nachweis von Legionellen oder Salmonellen im Trinkwasser dauert heute mehrere Tage und erfordert aufwändige Laboruntersuchungen. Das Jenaer Unternehmen FluIDect GmbH möchte mit einem neuartigen Verfahren deutlich schneller bewältigen – und hat es mit der Innovation unter die Top 20 beim Thüringer Innovationspreis geschafft, der am 30. November in Weimar verliehen wird.

Das 2021 gegründete Unternehmen will einen neuartigen Sensor nach jahrelanger Forschungsarbeit in erste anwendungsreife Produkte überführen. Das Verfahren basiert auf dem Prinzip der fluoreszenten Resonatorsignatur, welche der Physik und Mitgründer Michael Himmelhaus seit 2004 an der Universität Heidelberg und in der Konzernforschung der Firma Fujirebio in Tokio entwickelt hat und an der er alle relevanten Schutzrechte hält.

Optisches Verfahren, um Mikroben in Proben nachzuweisen

Die Technologie kombiniert biologische und optische Effekte. Mikrobeads, Kügelchen mit sieben Mikrometer Durchmesser, werden als Signalgeber in die Probe geleitet. Deren Oberfläche ist dabei biologisch so funktionalisiert, dass sie nur an bestimmte Zielmoleküle einer Mikrobe bindet. Sind in der Probe solche Mikroben vorhanden, docken die Mikro­beads an. Diese können mit Hilfe eines Lasers und eines Spektrometers berührungslos optisch ausgelesen werden, indem der in den Kügelchen enthaltene Fluoreszenzfarbstoff angeregt wird, und geben so Auskunft über die Oberflächenbelegung.

Das im Gründerzentrum Technologie- und Innovationspark Jena ansässige Unternehmen beschäftigt vier Mitarbeiter und wird von vier wissenschaftlichen Beratern unterstützt. Das Team arbeitet zunächst an Lösungen zur Untersuchung der Trinkwasserqualität, für die Fermentation oder zur Überwachung der Farbenproduktion. Medizinische Anwendungen wie etwa der schnelle Nachweis des Norovirus sollen später folgen.

In unserer Serie zum Thüringer Innovationspreis haben wird bereits folgende Neuheiten vorgestellt:

- Intelligenter Frontscheinwerfer für Autos aus Brotterode

- Jenoptik entwickelt Prüfkarte zur schnellen Kontrolle von Schaltkreisen der Zukunft

- Carl Zeiss Jena: Das Planetarium der Zukunft

- Entwicklung aus Jena: Eisstrahlen soll Sandstrahlen ersetzen

- Funkwerk aus Kölleda mit moderner Technik für den Bahnverkehr

- IMMS aus Ilmenau mit neuer Sensorplattform

- VST Saalfeld entwickelt Übertragungsanlage für Hörsäle

- Dauermessung des Blutdrucks: Keine Manschette mehr benötigt

- Fingerabdrücke kontaktlos erfassen: Weltweites Interesse an Erfindung aus Jena