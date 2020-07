München. Ex-Wirecard-Chef Markus Braun ist erneut festgenommen worden. Ihm werden weitere Tatvorwürfe in erheblichem Ausmaß zur Last gelegt.

Wirecard: Ex-Chef Markus Braun erneut festgenommen

Die Staatsanwaltschaft München hat im Skandal um den insolventen Finanzdienstleister Wirecard den früheren Vorstandschef Markus Braun erneut festgenommen. Wie eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft am Mittwoch bekannt gab, war gegen Braun zuvor ein erweiterter Haftbefehl erlassen worden.

Wirecard: Zwei weitere Vorstände müssen in Haft

Zudem seien zwei weitere frühere Vorstände festgenommen worden, darunter der bis 2017 amtierende ehemalige Finanzvorstand. Anlass für die Festnahme war nach Angaben der Ermittler, dass die Tatvorwürfe noch mal „ganz erheblich“ erweitert werden mussten. Dabei gehe es unter anderem um gewerbsmäßigen Bandenbetrug und Marktmanipulation in mehreren Fällen.

Kronzeuge belastet Ex-Wirecard-Chef Braun schwer

Ein Kronzeuge und weitere Unterlagen hätten den Ermittlern zudem weitergeholfen: Demnach sollen die Betroffenen schon seit 2015 beschlossen haben, die Wirecard-Bilanz „aufzublähen“. Die drei Beschuldigten seien in München festgenommen worden, sie hätten sich nicht selbst gestellt. Noch in Untersuchungshaft befindet sich der frühere Chef der Wirecard-Tochtergesellschaft Cardsystems Middle East in Dubai. Braun war gegen eine Kaution von fünf Millionen Euro einem ersten Haftbefehl entkommen.

